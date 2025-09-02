Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άδωνις για τον «ταλαντούχο» πρώην πρωθυπουργό μιλά. Τα ίδια πάνω-κάτω είπε και πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

«Τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της δικής μου γενιάς. Είχε το μεγαλύτερο φυσικό χάρισμα με τον κόσμο. Κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός σε πολύ νεαρή ηλικία, εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Στην πρώτη του κάλπη, έλαβε ένα απίστευτο ποσοστό στον Δήμο Αθηναίων, ενώ δεν τον ήξερε πραγματικά κα νένας. Έχει απίστευτα φυσικά ταλέντα. Δυστυχώς, δεν τα δούλεψε. Κάπως εφησυχάστηκε και σιγά – σιγά το ταλέντο τού γύρισε μπούμερανγκ».

Χθες επανήλθε «στο μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα», με προδιαγραφές… ΝΒΑ ή Champions League, που κατέληξε στην Άνω Ραχούλα, γιατί «δεν εξελίχθηκε, παραμένει ίδιος. Παραμένει, όμως, και ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος».

Από Τρυγητή σε Τρυγητή άλλαξε μία μεταβλητή. Το rebranding και πλέον comeback. Όλοι λειτουργούν σαν να έχει ήδη ο πρώην επιστρέψει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του επιδαψιλεύει λυσσαλέες επιθέσεις. Ο υπουργός Δικαιοσύνης την προβολή δεν καταπίνει. «Τέτοια φροντίδα για έναν που δεν έχει πει λέξη τόσα χρόνια δεν υπάρχει πουθενά, ξαφνικά είναι παντού». Βοηθάτε πολύ κι εσείς, επιδεικνύοντας «χαρά» για το ενδεχόμενο επιστροφής. Βρήκατε τον «αντιπολιτευτικό μπαμπούλα», που είχατε στερηθεί; «Θεωρώ ότι επειδή προέρχεται από μια καταστροφική διακυβέρνηση, είναι δώρο στον Μητσοτάκη. Μέσα στην απελπισία, αφού δεν βρήκαν τίποτα -κάθε τόσο δοκιμάζουν κάποιον- λένε πάμε να φέρουμε μια λύση από το παρελθόν».

Δεν ξέρω αν η τακτική της αποδόμησης θα συνεχιστεί, χωρίς καν να έχει κόμμα ανακοινωθεί, ξέρω, όμως, ότι στην πολιτική γίνεται κάτι, όταν πληθώρα άστρων ευθυγραμμιστεί. Με ταλέντο ή χωρίς.

«Εάν το έχετε, καλώς. Εάν δεν το έχετε, δεν πειράζει. Η μάθηση είναι πιο αξιόπιστη από το ταλέντο». Την Παρασκευή, μία μέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αναμένεται τραταμέντο.