Η «σαπουνόπερα» με το GPS της Ούρσουλα

Το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φέρεται να παρεμποδίστηκε από το Κρεμλίνο, εν πτήσει από τη Ρουμανία στη Βουλγαρία, με παρεμβολές στο σύστημα πλοήγησης GPS, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε μάλιστα, πώς δεν εκπλήσσεται από «τις εχθρικές ενέργειες της Μόσχας».

Η Ρωσία διέψευσε βέβαια οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά μικρή σημασία έχει. Όχι, φυσικά ότι το Κρεμλίνο διστάζει να χρησιμοποιήσει παράνομες τακτικές, όπως συμβαίνει και στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Αλλά εδώ, δεν «κολλάνε» τα στοιχεία, με τους ισχυρισμούς της Κομισιόν.

Κατ` αρχήν, το Flightradar24, η γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των αεροπορικών πτήσεων παγκοσμίως, αναφέρει ότι ο αναμεταδότης του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν μετέδιδε καλή ποιότητα σήματος GPS από την απογείωση έως την προσγείωση.

Για την ιστορία, το Flightradar24 χρησιμοποιεί δεδομένα από αναμεταδότες ADS-B (Αυτόματη Εξαρτώμενη Επιτήρηση-Μετάδοση) που είναι εγκατεστημένοι σε αεροσκάφη, οι οποίοι μεταδίδουν πληροφορίες όπως η θέση, το υψόμετρο, η ταχύτητα και το αναγνωριστικό πτήσης.

Η πλατφόρμα διαψεύδει επίσης τις εικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν περίμενε περισσότερο από μία ώρα για να προσγειωθεί στο Πλόβντιβ, λόγω παρεμβολών στο GPS.

Αλλά, αυτό δεν είναι το μόνο στοιχείο που δεν ταιριάζει σε αυτήν την ιστορία, η οποία φαίνεται να έχει βγει κατευθείαν από μια τηλεοπτική… σαπουνόπερα.

Τι λέει Αμερικάνος ειδικός

Ο Στίβεν Μπράιαν, αμερικανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας πτήσεων και πρώην υφυπουργός στις κυβερνήσεις του Ρόναλντ Ρέιγκαν, αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, διαψεύδει επίσης την αναπαράσταση που παρείχε η φον ντερ Λάιεν σχετικά με ένα φερόμενο επεισόδιο ρωσικής παρέμβασης στο GPS του αεροπλάνου.

Η εκδοχή ότι «το σήμα GPS χάθηκε καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε στο Πλόβντιβ, ωθώντας τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να στραφούν σε επίγεια συστήματα πλοήγησης για να εξασφαλίσουν ασφαλή προσγείωση», δεν αντέχει στην τεχνική ανάλυση», λέει ο Μπράιαν και εξηγεί:. «Η Ρωσία θα έπρεπε να είχε ένα εναέριο σύστημα παρεμβολής σήματος κοντά στο αεροπλάνο της Ούρσουλα, δεδομένου ότι το αεροπλάνο δεν πετούσε πάνω από ρωσικό έδαφος. Εναλλακτικά, θα χρειαζόταν ένα ισχυρό σύστημα παρεμβολής σήματος στο σημείο όπου φέρεται να είχε μπλοκαριστεί το αεροπλάνο», δηλώνει ο Μπράιαν.

Ο ειδικός επισημαίνει επίσης ότι ένα εμπορικό αεροσκάφος, όπως αυτό που χρησιμοποιεί η φον ντερ Λάιεν λειτουργεί υπό «θετικό έλεγχο» από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ATC), πράγμα που σημαίνει ότι η πορεία, το υψόμετρο και η θέση του παρακολουθούνται μέσω σημάτων προσγείωσης όπως το VOR (VHF Omnidirectional Range) και άλλων ραδιοηλεκτρονικών δεικτών, όπως το σήμα Outer Marker, και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το GPS.

Επιπλέον, ο Μπράιαν επισημαίνει ότι όλα τα εμπορικά αεροσκάφη εμπορικής είναι εξοπλισμένα με συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (INS), καθιστώντας το GPS μη απαραίτητο . « Αυτά τα αεροσκάφη διαθέτουν επίσης αναμεταδότες, οι οποίοι εκπέμπουν έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, επιτρέποντας στους χειριστές ATC να γνωρίζουν τη θέση, την ταχύτητα και το υψόμετρο του αεροσκάφους σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνική αμφισβήτηση

Ο Μπράιαν αμφισβητεί με λίγα λόγια τη χρησιμότητα οποιασδήποτε παρεμβολής στο GPS, σημειώνοντας ότι «δεν θα υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να παρεμβληθεί το GPS ενός εμπορικού αεροσκάφους (αν ήταν καν δυνατό), καθώς δεν θα πετύχαινε τίποτα δεδομένης της πληθώρας βοηθημάτων προσγείωσης και εφεδρικών συστημάτων, ή, με άλλα λόγια, δεν θα επηρέαζε τις λειτουργίες του αεροσκάφους».

Ο αμερικανός ειδικός σημειώνει επίσης ότι το GPS δεν είναι αλάνθαστο και μπορεί να χάσει τη συνδεσιμότητα με τους δορυφόρους, αλλά οι σύγχρονοι δέκτες GPS, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλά δορυφορικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού GPS, του κινεζικού BeiDou, του ρωσικού Glonass και του ευρωπαϊκού Galileo.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι δέκτες GPS, όπως αυτοί στα κινητά τηλέφωνα, μπορούν να διαβάσουν σήματα από αμερικανικούς δορυφόρους GPS, το κινεζικό BeiDou GPS και το ρωσικό Glonass GPS. Αυτό σημαίνει ότι εάν χαθεί ένα σύνολο δορυφόρων, το προσωπικό τηλέφωνό μας μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν, ένα από τα άλλα συστήματα.

Παρεμβολή από Βουλγαρική στρατιωτική βάση

Ο Μπράιαν προτείνει μια εναλλακτική υπόθεση: η παρέμβαση θα μπορούσε να σχετίζεται με τοπική στρατιωτική δραστηριότητα. «Υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις γύρω από το Πλόβντιβ που μπορεί να προσπαθούσαν να μπλοκάρουν ένα ύποπτο drone ή άλλο αντικείμενο ή απλώς να εξασκούνταν με συσκευές παρεμβολής», παρατηρεί.

Ο ειδικός αναφέρει την αεροπορική βάση Γκραφ Ιγκνάτιεβο, που βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια του Πλόβντιβ, και χρησιμοποιείται για μαχητικά αεροσκάφη της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας, και την αεροπορική βάση Κρούμοβο, στην ίδια περιοχή.

Απόπειρα «θυματοποίησης»

«Καταλήγοντας, ο Μπράιαν εκφράζει τον σκεπτικισμό του σχετικά με την επίσημη αφήγηση, υπονοώντας πολιτικά κίνητρα πίσω από την ιστορία. «Νομίζω ότι είναι ένα κακό …κατασκεύασμα», λέει ο αμερικανός ειδικός.

Αλλωστε, η φον ντερ Λάιεν βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ειδικά, στο μάτι του κυκλώνα με τις επιλογές της υποταγής στον πρόεδρο Τραμπ με τους δασμούς, αλλά και τις πιέσεις που ασκεί για την αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγη ώρα πριν το υποτιθέμενο επεισόδιο με το GPS, ο συμπατριώτης της, Γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους την είχε… αδειάσει, απορρίπτοντας ως «πρόωρες» τις δηλώσεις της για σχέδια αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. «Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοιες σκέψεις, πέραν του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει ούτε εντολή ούτε αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Αμυνας.

Την φον ντερ Λάιεν «άδειασε» ακόμη και η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι «κάθε κράτος μέλος αποφασίζει ανεξάρτητα σχετικά με τα στρατεύματα».

Μπροστά σε αυτή την καθολική αποδοκιμασία, η φον ντερ Λάιεν είναι πλέον πολύ στριμωγμένη . Και δεν αποκλείεται να αναζητά «λίγα ψίχουλα αγάπης», που λέει και το τραγούδι….