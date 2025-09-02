Σ. Βούλτεψη: Μήπως να πουλούσαμε την ΕΛΒΟ στη Χαμάς;

Ως γνωστόν η ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων) πέρασε εντός του Αυγούστου στην ιδιοκτησία του ισραηλινού ομίλου SK κατά 100%.

Δεν θα σχολιάσω τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς ή του ΜέΡΑ25, που κατά τη γνώμη τους η επιχειρηματική αυτή απόφαση αποτελεί «ανίερη μπίζνα με το κράτος-δολοφόνο» και «συνενοχή στη γενοκτονία».

Προφανώς, θεωρούν ότι η ΕΛΒΟ θα έπρεπε να πουληθεί στη Χαμάς -λεφτά έχει άλλωστε-, ώστε να λάβει μέρος στον… αγώνα για την εξαφάνιση του Ισραήλ.

Θα σταθώ ωστόσο στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλά για «αδικαιολόγητο ξεπούλημα μίας ακόμη κρίσιμης αμυντικής βιομηχανίας, αφού πρώτα την οδήγησε (σ.σ.: η κυβέρνηση) στην απαξίωση».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει το ξεπούλημα του πυρήνα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών της εθνικής άμυνας»!

Το καταπληκτικό είναι ότι δεν παραλείπεται και η αναφορά στα οχήματα που είχε πριν από σχεδόν 25 χρόνια κατασκευάσει η ΕΛΒΟ, μεταξύ των οποίων και τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Στο παρελθόν (πέρσι), κάποιες παρεμβάσεις είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά γνωρίζει πως στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί και τώρα κρατά χαμηλά την μπάλα. Αλλά η αλήθεια είναι παλιά και πικρή.

Η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ περιλαμβανόταν στο πρώτο μνημόνιο (ΠΑΣΟΚ) και θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από το 4ο τρίμηνο του 2011.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 έγινε γνωστό ότι η ΕΛΒΟ μεταφέρθηκε στο υπερταμείο – μαζί με ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές Υποδομές, Αττικό Μετρό, ΔΕΗ. Και, βέβαια, μαζί με τους αρχαιολογικούς χώρους (που μετά έτρεχαν να τους βγάλουν με τροπολογίες) και τα έσοδα από τη μελλοντική εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Στις 24 Απριλίου 2017 (επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή) δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πώληση της ΕΛΒΟ, με λήξη προθεσμίας τη 15η Μαΐου. (Τελικά μόνο τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν… ημερομηνία λήξης!).

Και τον Μάιο του 2017 ήλθε και το πολυνομοσχέδιο, με το οποίο μεταφέρθηκαν στο υπερταμείο «αυτόματα και χωρίς αντάλλαγμα» πολλές κρατικές επιχειρήσεις, όπου συμμετείχε το Δημόσιο.

Ο λόγος για τις συμμετοχές σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ, «Ελ. Βενιζέλος» (το 25% των μετοχών, καθώς το 30% ανήκε ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ), «Ελληνικές Αλυκές», ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΔΕΗ (το 34% βρισκόταν ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ), HELEXPO, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ (τα ποσοστά που επίσης δεν κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ στις δύο εταιρείες), Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό.

Και ενημερωθήκαμε πως για την περίοδο 2017-2021 προβλέπονταν συνολικά έσοδα 4,564 δισ. ευρώ. Ειδικά για την ΕΛΒΟ, οριζόταν ότι η εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών της «δεν επηρεάζει την ειδική εκκαθάριση υπό την οποία έχει τεθεί, και που συνεχίζεται, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, έως την περάτωσή της». Κ

Και επειδή έχουμε ακούσει διάφορα συριζαϊκά περί αξιοποίησης, να θυμίσω ότι στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο του 2018 είχαν επί λέξει υπογράψει ότι «σκοπός του υπερταμείου είναι, μεταξύ άλλων, να μεγιστοποιεί τη δημόσια περιουσία που θα νομισματοποιηθεί μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων». Προφανώς κάποιοι σ’ αυτήν τη χώρα θεωρούν ότι κατοικείται από λωτοφάγους…

Όταν τα τρόλεϊ έβγαλαν κέρατα

Και να ήταν μόνο αυτό! Το 2001, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε ο διαγωνισμός για 140 νέα τρόλεϊ (90 κανονικά και 50 αρθρωτά). Μειοδότησε η ΕΛΒΟ που συνεργαζόταν με τη NEOPLAN, θυγατρική της γερμανικής MAN, με περίπου 90 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν διάφορες διαφωνίες, ενστάσεις, δικαστική έρευνα, κοινοτικές παρεμβάσεις, προειδοποιητικές επιστολές, αλλά ο ΗΛΠΑΠ μια χαρά τα παρέλαβε τα οχήματα. Και εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι είχε παρέμβει ένα… μαγικό ραβδί!

Όπως αποδείχθηκε, τα οχήματα δεν ήταν τρόλεϊ, αλλά λεωφορεία. Ωστόσο, 112 από αυτά έβγαλαν… κέρατα και μετατράπηκαν σε τρόλεϊ στο εργοστάσιο της ΕΛΒΟ, όπου προστέθηκαν οι κεραίες. Όσο για τα πενήντα αρθρωτά τρόλεϊ, στήθηκαν πάνω σε… σασί λεωφορείων – πάντα από την ΕΛΒΟ! Τώρα αρχίσαμε ξανά μανά τα περί ξεπουλήματος μέσω… Γάζας.

Λοιπόν, για να τελειώνουμε: Ούτε το ΠΑΣΟΚ προέρχεται από παρθενογένεση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έσχισε τα μνημόνια ντάλα μεσημέρι. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί όποτε τους βολεύει να επικαλούνται τις επιτυχίες του παρελθόντος και όποτε δεν τους βολεύει να λένε με το πιο αθώο ύφος «μα εγώ τότε δεν είχα καν γεννηθεί».

Ας αποφασίσουν! Ή ανήκουν στο ίδιο ΠΑΣΟΚ ή ίδρυσαν νηπιαγωγείο! Και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέκυψαν από τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του- δεν μπορούν να παριστάνουν πως δεν έπραξαν όσα έπραξαν και δεν ψήφισαν όσα ψήφισαν, μετά την περίφημη 17ωρη «ηρωική διαπραγμάτευση».

Αλλά εδώ δηλώνουν ότι θα λύσουν και το Μεσανατολικό, που δεν λύθηκε μετά από 700 αποφάσεις του ΟΗΕ και δύο Βραβεία Νόμπελ. Και δεν τολμούν να ζητήσουν αφοπλισμό της Χαμάς! Στα ψιλά γράμματα της ΕΛΒΟ θα στέκονταν;

*Η Σοφία Βούλτεψη είναι βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ., δημοσιογράφος