«Γενικόν λογιστήριον» η ΔΕΘ

Κάθε Σεπτέμβριο, το πολιτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται βόρεια, καθώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από ένα θεσμικό οικονομικό και επιχειρηματικό γεγονός σε ένα βήμα «πολιτικών ανακοινώσεων», που, δυστυχώς, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων θυμίζει περισσότερο προεκλογική συγκέντρωση παρά ουσιαστικό φόρουμ στρατηγικής για την οικονομία της χώρας.

Για δεκαετίες, η ΔΕΘ εργαλειοποιείται συστηματικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ως χώρος εξαγγελιών φορολογικών ελαφρύνσεων, επιδομάτων και αποσπασματικών ενισχύσεων. Η πρακτική αυτή, που θυμίζει ετήσιο τελετουργικό, υποβαθμίζει τις βαθύτερες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Το βήμα της ΔΕΘ θα έπρεπε να αξιοποιείται ως ευκαιρία παρουσίασης ενός συνεκτικού πλάνου διαρκούς εξέλιξης των μεταρρυθμίσεων, που να αγγίζει την καρδιά των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και να μη χρησιμοποιείται για την προβολή μέτρων άμεσης «κατανάλωσης». Οι φοροελαφρύνσεις και τα επιδόματα, όσο καλοδεχούμενα κι αν είναι για κάποιες κοινωνικές ομάδες που πραγματικά υποφέρουν ήδη από την περίοδο των μνημονίων, δεν μπορούν να αποτελούν τον κορμό μιας σοβαρής οικονομικής πολιτικής.

Η κοινωνία έχει ανάγκη τις εξαγγελίες, αλλά η οικονομία δεν διαμορφώνεται από τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις προσωρινών μέτρων. Απαιτεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα και μεταρρυθμιστικό βάθος.

Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος οι εξαγγελίες παροχών να ανακοινώνονται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, δημιουργώντας έναν επικοινωνιακό κύκλο προσδοκιών στο κοινό από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η οικονομική πολιτική δεν είναι ημερολόγιο και δεν εξαρτάται από τη συγκυρία μιας ετήσιας έκθεσης. Η εργαλειοποίηση της ΔΕΘ υποβαθμίζει τη σημασία της ως θεσμού και ενισχύει τη λογική του πολιτικού εντυπωσιασμού.

Δυστυχώς η ΔΕΘ αποδεικνύει ότι ο λαός είτε έχει «εθιστεί» σε μια πολιτική χωρίς βάθος είτε έχει απεγνωσμένα την ανάγκη πολιτικών ετήσιας διανομής «προεκλογικών» δώρων.

Κι όλα αυτά ενώ η οικονομία «κρύβει» σημαντικότατες προοπτικές, που επιβάλλεται να αναδεικνύονται από το βήμα της ΔΕΘ, ώστε η διεθνής αυτή διοργάνωση από «γενικόν λογιστήριον του κράτους» να μετατραπεί σε πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου και σοβαρού σχεδιασμού για το μέλλον της χώρας.