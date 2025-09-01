Η Ελλάδα πόλος έλξης διεθνών επενδύσεων: Νέο βήμα με τη Συμφωνία με τα ΗΑΕ για αποφυγή διπλής φορολογίας

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφει μια εντυπωσιακή πορεία εξωστρέφειας και οικονομικής ενδυνάμωσης. Η στρατηγική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στοχεύει όχι μόνο στη θωράκιση της οικονομίας μας, αλλά και στη μετατροπή της χώρας μας σε διεθνές κέντρο επενδύσεων και συνεργασιών.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση εντάσσεται το νέο νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή και αφορά την κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την εξασφάλιση της συνέχισης της υφιστάμενης Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου αποφυγή διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη περίοδο δεκαετίας και οδηγεί τις διμερείς σχέσεις σε μια νέα εποχή.

Πρόκειται για μια συμφωνία που θωρακίζει θεσμικά το ήδη δυναμικό πεδίο επενδυτικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα ΗΑΕ έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Ελλάδας, τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2024 οι άμεσες ξένες επενδύσεις από τα ΗΑΕ στη χώρα μας άγγιξαν τα 1,89 δισ. ευρώ – αύξηση κατά 1.661% σε σχέση με το προηγούμενο έτος – κατατάσσοντας τα ΗΑΕ στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως πηγή επενδυτικών κεφαλαίων για την Ελλάδα.

Η Συμφωνία, που θα έχει πλέον αόριστη διάρκεια, δημιουργεί ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, απαραίτητο για όσους επενδύουν στην Ελλάδα αλλά και για τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, χωρίς χρονικό «ταβάνι».

Εξασφαλίζει ότι δεν θα υφίσταται διπλή φορολόγηση στα εισοδήματα και στο κεφάλαιο, αποτρέπει φαινόμενα φοροδιαφυγής μέσα από σύγχρονους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, και εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα του ΟΟΣΑ, ενισχύοντας το κύρος της χώρας μας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Προσελκύονται νέες επενδύσεις σε καίριους τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, οι υποδομές, οι νέες τεχνολογίες και ο τουρισμός. Ενισχύεται η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη για όσους επιθυμούν να επενδύσουν ή να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας. Διευκολύνονται οι Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, καθώς αποφεύγεται η διπλή φορολογική επιβάρυνση και ενδυναμώνονται οι ήδη στενές σχέσεις Ελλάδας – ΗΑΕ, δημιουργώντας νέα περιθώρια οικονομικής ανάπτυξης.

Η επένδυση ύψους 3,5 δισ. δολαρίων της Masdar από το Άμπου Ντάμπι στην ελληνική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα του τεράστιου δυναμικού που ανοίγεται μπροστά μας. Το κοινό επενδυτικό ταμείο που συνδιαχειρίζονται η Mubadala, κρατικό επενδυτικό ταμείο με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 300 δισ. δολαρίων, και η Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, εστιάζει σε τομείς αιχμής και δίνει το στίγμα για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Το νομοσχέδιο συνιστά μια ακόμη απόδειξη της σοβαρής και υπεύθυνης εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της χώρας μας. Ενδυναμώνει τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας, δημιουργεί θέσεις εργασίας, φέρνει νέα κεφάλαια, και εντάσσει τη χώρα μας ακόμη πιο δυναμικά στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Με σταθερά βήματα, με σχέδιο και με υπευθυνότητα, γίνεται πλέον πόλος έλξης διεθνών επενδύσεων και συνεργασιών, προσφέροντας ασφάλεια και προοπτική τόσο στους πολίτες της, όσο και στους διεθνείς εταίρους της.

*Βουλευτής Ν. Ηλείας, Νέας Δημοκρατίας – Εισηγήτρια του Σχεδίου Νόμου