Ζητείται «Έλληνας Ντράγκι»

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το «πακέτο» που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το προσεχές Σάββατο στη ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις σε συνταξιούχους και σε ένστολους, παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό.

Το πακέτο μέτρων θα κυμαίνεται από 1,5 έως 2 δισ. ευρώ – περίπου όσο και η υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα (2,150 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο).

Πρόκειται για μέτρα που κύριο στόχο έχουν να κατευνάσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια – ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιος (3,7%) από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2%).

Άλλωστε, σε οικονομικό επίπεδο, είναι σαφές ότι ούτε η κοινωνία ούτε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα διανύουν τις καλύτερες ημέρες τους.

Μένει να φανεί αν η φιλοσοφία των νέων μέτρων θα αλλάξει το άσχημο κλίμα. Αν το όποιο πακέτο ανακοινωθεί, δημιουργήσει ένα πραγματικό όραμα για την ανάπτυξη.

Αυτό ζητούν με τις προτάσεις τους όλοι οι φορείς της επιχειρηματικότητας. Αλλά και σύσσωμη η κοινωνία.

Προτάσεις που έχουν κοινό παρονομαστή τον παραγωγικό, αναπτυξιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης, εξωστρεφούς και ανθεκτικής οικονομίας. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλήττονται σημαντικά από το υψηλό κόστος ενέργειας. Το παραδέχτηκε και ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα πρέπει να παράγει περισσότερα και καλύτερα προϊόντα, με ένα νέο μοντέλο, βασισμένο στη βιομηχανική παραγωγή, την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου, την ανάπτυξη, που θα αξιοποιεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και θα δημιουργεί ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στη χώρα μας, όμως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κι άλλα θέματα: το ελλειμματικό κράτος δικαίου και τη διαφθορά, που φυσικά κρίνονται αρνητικά από 8 στους 10 Έλληνες, καθώς τα σκάνδαλα τείνουν να γίνουν μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητας.

Η εικόνα του πρωθυπουργού ως του καλού διαχειριστή έχει πληγεί. Μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα με 2 δισ.; Ή τελικά χρειάζεται ένας «Έλληνας Ντράγκι» για να… μιλήσει στις καρδιές των Ελλήνων;

Αν και «ηγέτης στην πολιτική εξορία», ο Μάριο Ντράγκι έχει γίνει η μετριοπαθής φωνή των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τις προτάσεις του.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές χώρες -όπως στη βυθισμένη σε πολιτική και οικονομική κρίση Γαλλία- ονειρεύονται έναν «Μάριο Ντράγκι» στην πρωθυπουργία, για να δώσει προτεραιότητα στο πολιτικό και αναπτυξιακό όραμα έναντι της απλής λογιστικής…