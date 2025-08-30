Ο ντερτιλής Φιντάν

«Δεν είμαστε μια χώρα που προσδιορίζει την πολιτική της μέσα από την Ελλάδα… Δόξα τω Θεώ, η τουρκική πολιτική έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ, είναι σε μια κατάσταση που κοιτάει σε πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο στρατηγικά, πολύ πιο υψηλά ζητήματα… Είμαστε σε ένα σημείο που σκεφτόμαστε πιο σφαιρικά και σε μια ευρύτερη προοπτική, δηλαδή όπως και στο Αιγαίο έχουμε συμφέροντα και ζητήματα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία, στην Ασία και στον Ειρηνικό και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά ταυτόχρονα. Και όταν κοιτάξετε την ιστορία της Ελλάδας, την απόσπασή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον ετεροπροσδιορισμό της, δηλαδή με εμάς, αναπόφευκτα είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της πολιτικής εκεί». (18.10.2024, Τούρκος ΥΠΕΞ στο Haber Global)

Μας τα ξανάπε, λοιπόν, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο δεύτερος στα 102 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας με παρελθόν στο στρατό και ο πρώτος από τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών.

Αυτή τη φορά, όμως, πέραν των απειλών και των υποδείξεων, ωσάν «πρωτοετής διπλωμάτης» πυροβολεί και τον Έλληνα ΥΠΑΜ. Κάνει μπαμ ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη διακριτή ρητορική εντός της ελληνικής κυβέρνησης. Τι έμπνευση, λίγες ώρες πριν από την 30ή Αυγούστου, «Ημέρα Νίκης» για την Τουρκία, ημέρα παράδοσης της Σμύρνης στις φλόγες.

Άλλο, όμως, τον καίει και στο εσωτερικό ακροατήριο το (ξανα)λέει. «Εμείς γνωρίζουμε ποιος έχει κάνει τι, με ποιους πήγαν να κάνουν τι, πως προσπάθησαν στο παρελθόν να περικυκλώσουν την Τουρκία». Ποιος ετεροπροσδιορίζεται και από την Ιστορία βασανίζεται;

Τότε, τα σχέδια των νικητών του Α’ Παγκοσμίου περιλάμβαναν τη διαρκή εξουδετέρωση της Τουρκίας ως απειλής με της μεγαλωμένης Ελλάδας τη συμβολή. Η Δύση μηχανορραφεί και οι Έλληνες είναι συνεργοί. Η τουρκική αφήγηση είναι απλή. Το θέμα είναι τι θα συμβεί αν στα ενεργειακά μεταφερθεί.