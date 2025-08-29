Τι θέλει να πετύχει η Άγκυρα με τις βολές Φιντάν

Την ώρα που επιχειρεί να διεμβολίσει τις σχέσεις της Αθήνας με το Κάιρο και γειτονικές χώρες όπως η Λιβύη (και ειδικότερα η Βεγγάζη), η Άγκυρα φαίνεται να επιχειρεί να ανοίξει ρήγμα και στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έδωσε μία συνέντευξη με «βολές» προσωπικά και ονομαστικά κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Επιχειρώντας, ο Χακάν Φιντάν, να φέρει σε αντιπαράθεση των νυν Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη με τον προκάτοχό του και νυν Υπουργό Άμυνας ο Φιντάν είπε ότι «όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βγαίνει πάντα μια δήλωση του Δένδια», την οποία χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να δείχνουν στον ελληνικό λαό μια «υπαρκτή τουρκική απειλή» ενώ ουσιαστικά επιχείρησε να εμφανίσει τον Υπουργό Εξωτερικών ως πιο διαλλακτικό και υποχωρητικό ως προς τις απατήσεις της Άγκυρας.

Η ουσία όμως είναι ότι παρά τις όποιες «αποχρώσεις» υπάρχουν μεταξύ των δυο υπουργών στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα σε σχέση με την Τουρκία, οι βασικές γραμμές και το πλαίσιο καθορίζονται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας) στο οποίο συμμετέχουν και οι δυο υπουργοί Γεραπετρίτης – Δένδιας.

Ουσιαστικά απείλησε με κρίση την οποία επιχειρεί να φορτώσει περισσότερο στον ΥΠΑΜ λέγοντας πως «αυτός ο φόβος (κατά της Τουρκίας) δεν τους ωφελεί, τους οδηγεί σε πανικό. Για μικρά προσωπικά οφέλη δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορεί να έχουν γεωστρατηγικό κόστος για την Ελλάδα. Πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες μπορεί να τις πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το ίδιο το κράτος τους».

Έτσι αποδυναμώνονται τα επιχειρήματα της Βασιλίσσης Σοφίας η οποία μονίμως επαναλαμβάνει πως σημασία έχει η μεγάλη εικόνα, η εξάλειψη των παραβιάσεων και η «ηρεμία» και πως η Άγκυρα δεν εμφανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω ακραίων δηλώσεων.

Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι η Άγκυρα μέσω του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας βρήκε την ευκαιρία να προσπαθεί να περικυκλώσει την Ελλάδα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής προσπαθώντας να εδραιωθεί ως σημαντικός και κρίσιμος παίκτης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα όμως ο Φιντάν φάνηκε να θέλει να ξεχάσει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει να άρει η Τουρκία το «casus belli» για να μπορεί να πάρει το πράσινο φως της Αθήνας για να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE και πως επανειλημμένα όλοι τονίζουν ότι η Τουρκία πρέπει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο.

Τα εσωτερικά προβλήματα της κυβέρνησης που προσπαθεί να εξάγει ο Φιντάν ανεβάζοντας τους τόνους με την Τουρκία ουσιαστικά δείχνουν ότι κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια καθώς άπειρες φορές η Άγκυρα είχε χρησιμοποιήσει αυτή την τακτική.

Σε μία δεύτερη ανάγνωση η Άγκυρα φαίνεται να διαβάζει με πολλή μεγάλη προσοχή όχι μόνο τα επόμενα διπλωματικά βήματα της Ελλάδας, αλλά και την πορεία της κυβέρνηση ως προς την εξωτερική της πολιτική (και όχι μόνο) λαμβάνοντας υπ όψιν και τις συμμαχίες της.

Άλλωστε ο χρόνος που έγιναν οι δηλώσεις δείχνει (ενδεχομένως) την αμηχανία της Άγκυρας απέναντι στις πληροφορίες που θέλουν να προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και στην επικείμενη επίσκεψη αξιωματούχου της Λιβύης (Τρίπολη) στην Αθήνα η οποία σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ν» ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Πολλώ δε μάλλον την ημέρα που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και δεν αποκλέιεται οι εν λόγω δηλώσεις να αποτελέσουν θέμα προς… συζήτηση.