Πόσα «κουμπιά» πρέπει να πατηθούν;

Το μυστικό για να καλυφθεί το χάσμα που χωρίζει την εκπαίδευση από την αγορά εργασίας κρύβεται στη λέξη «κινητικότητα», που με τη σειρά της κρύβει σειρά πρωτοβουλιών, η εφαρμογή των οποίων προϋποθέτει το «σπάσιμο αυγών»…

Κινητικότητα στον πανεπιστημιακό χώρο. Η τεχνολογία εξελίσσει διαρκώς το περιβάλλον εργασίας, το οποίο οφείλει να το «διαβάζει» η πανεπιστημιακή κοινότητα, προσαρμόζοντας αναλόγως τις σχολές της.

Κινητικότητα στις μεταπτυχιακές σπουδές. Απαιτούνται προγράμματα που θα καθορίζονται από την ίδια την αγορά και θα αποτελούν προθάλαμο ένταξης των αποφοίτων στο επιχειρείν.

Κινητικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το κοινωνικό κατεστημένο που θέλει όλους τους μαθητές να διεκδικούν θέσεις στα ΑΕΙ πρέπει να σπάσει. Η εμπειρία της ζωής απέ δειξε περίτρανα ότι πολλοί φοιτητές αποκαθίστανται επαγγελματικά σε τομείς που δεν σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.

Κινητικότητα στην τεχνική εκπαίδευση. Επιβάλλεται η επανίδρυση των ΤΕΙ, με τμήματα τα οποία αφενός θα «κουμπώνουν» απόλυτα στις ανάγκες της αγοράς, αφετέρου τα προ γράμματα σπουδών τους θα αναδιαρθρώνονται τακτικά ανταποκρινόμενα στα μηνύματα της επιχειρηματικής κοινότητας.

Κινητικότητα πληθυσμού. Στόχος, η μαζική μετακίνηση πολιτών από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας στην περιφέρεια, με τη χορήγηση γενναίων κινήτρων – φορολογικών, οικονομικών, στεγαστικών, επενδυτικών κ.ά.

Κινητικότητα στις θέσεις εργασίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να φορέσει νέο… κοστούμι, ώστε να καταστεί περισσότερο «κινητικός» και άρα δεκτικός στις αλλαγές, στη διά βίου μάθηση και στο… μεταγραφικό ρίσκο.

Όσοι σήμερα μιλούν για την ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων εργασίας, ας αποδεχθούν ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις, ούτε λύσεις που δίδονται με το… πάτημα ενός κουμπιού. Τα «κουμπιά» που πρέπει να πατηθούν είναι πολλά και όσοι φέρουν την ευθύνη συγκεκριμένοι…