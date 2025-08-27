Το «τελευταίο τανγκό» του «Ντε Γκωλ τσέπης»

Σε δύο εβδομάδες, η Γαλλία αναμένεται να βρεθεί ξανά χωρίς κυβέρνηση -για δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο.

Η απροσδόκητη ανακοίνωση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα ζητήσει στις 8 Σεπτεμβρίου ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή για να περάσει το πρόγραμμα σκληρής λιτότητας που θέλει, απειλεί να βυθίσει τη Γαλλία σε μια «κρίση καθεστώτος», όπως γράφει η Figaro.

Η 8η Σεπτεμβρίου δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι μόλις δύο μέρες πριν την κρίσιμη 10η Σεπτεμβρίου, όπου μια λαϊκή συλλογικότητα, που αυτοαποκαλείται Bloquons Tout (Μπλοκάρετε τα πάντα), έχει καλέσει σε γενική απεργία για να παραλύσει τη χώρα.

Αυτή η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων αντιτίθεται στο πρόγραμμα λιτότητας, που προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ από το κράτος πρόνοιας. Και αυτό για να μειωθεί το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και να χρηματοδοτηθούν οι πολεμικές δαπάνες του Γάλλου προέδρου Μακρόν.

Η μοίρα της κυβέρνησης Μπαϊρού φαίνεται έτσι προδιαγεγραμμένη. Οι «Μακρονιστές» και οι σύμμαχοί τους δεν έχουν την πλειοψηφία, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση ψηφίζει κατά.

Tο ερώτημα είναι αν η αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης θα συμπαρασύρει στην «άβυσσο» και τον Μακρόν.

Ηδη, η Αριστερά αξιώνει την παραίτηση του προέδρου με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, τον επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), να ανακοινώνει ότι θα υποβάλει νέα πρόταση παραπομπής του Μακρόν, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Τρεις επιλογές

Η οικονομική κρίση, ασυνήθιστη για μια Γαλλία που έχει συνηθίσει σε σχετικά υγιή οικονομικά εδώ και 30 χρόνια, καθιστά απίθανη μια διακομματική συμφωνία. Πάνω απ’ όλα, καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του κέντρου του Εμανουέλ Μακρόν και της αντιπολίτευσης.

Αν τελικά ο Μπαϊρού «αποβληθεί», ο Γάλλος πρόεδρος θα αντιμετωπίσει τρεις δυσβάσταχτες επιλογές: να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό και να στοιχηματίσει στην εξασφάλιση μιας εύθραυστης πλειοψηφίας, να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές ή να παραιτηθεί και ο ίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, η επερχόμενη κυβερνητική κρίση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσης για την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν και το προσωπικό του κύρος.

Αυτή η κρίση θα έχει επίσης επιπτώσεις στην προσωπική επιρροή του Μακρόν στη διεθνή σκηνή, στην οποία ο πρόεδρος έχει επενδύσει πολλά τους τελευταίους μήνες- εν μέρει και για να αποφύγει τα εσωτερικά προβλήματα.

Κρίση αξιοπιστίας

Η κρίση αξιοπιστίας για τον Μακρόν, που δεν έχει καταφέρει να εγγυηθεί τη σταθερότητα της κυβέρνησης (πέντε κυβερνήσεις σε τρία χρόνια) πιθανότατα θα επηρεάσει και τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Μια κυβέρνηση με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν ή τον νεαρό διάδοχό της Ζορντάν Μπαρντελά ΄δεν είναι πλέον αδιανόητη. Κάτι που θα έχει τεράστιες συνέπειες για ολόκληρη την πολιτική ισορροπία της Ευρώπης.

Ειδικά αν ακολουθηθεί το 2027, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, από μια νίκη της ίδιας της Μαρίν Λεπέν ή του Μπαρντελά.

Για όλα αυτά ο ένοχος βρίσκεται αποκλειστικά σε ένα άτομο: τον πρόεδρο Μακρόν. Ή μάλλον, στο καθεστώς που παραχωρεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων προνόμια που υποτάσσουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας στην καθαρά προσωπική εξουσία του προέδρου.

Γι’ αυτό το λόγο, η Figaro -η παραδοσιακή εφημερίδα των Γκωλιστών έγραψε ότι ο Στρατηγός Ντε Γκωλ «στριφογυρίζει στον τάφο του» καθώς παρατηρεί τον εκφυλισμό της Πέμπτης Δημοκρατίας.

Μόνο που ο «Ντε Γκωλ τσέπης», όπως είναι το παρατσούκλι του Μακρόν , δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αντιστρέψει το κλίμα. Χορεύοντας ίσως, μόνο το «τελευταίο τανγκό στο Παρίσι», για να παραφράσουμε το κινηματογραφικό ερωτικό ψυχολογικό δράμα του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που αποδείχθηκε ένας πραγματικός εφιάλτης για την πρωταγωνίστρια Μαρία Σνάιντερ.