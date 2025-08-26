Δημογραφικό: Απουσίες

«Πρόσφατα το υπ. Παιδείας ανακοίνωσε των αριθμό των εγγεγραμμένων στην πρώτη τάξη των δημόσιων δημοτικών σχολείων (71,2 χιλ. παιδιά). Πλειάδα ΜΜΕ ανέδειξαν το θέμα συνδέοντας τη μείωση αυτή με το “δημογραφικό”, με την εκ νέου δηλαδή κατάρρευση των γεννήσεων μετά το 2009 (117,5 χιλ. γεννήσεις το έτος αυτό, 92 χιλ. το 2014, 83,6 το 2019 και 69,5 το 2024). Ειδικότερα, συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα “αντίστοιχα” το σχολ. έτος 2010-11 ανέφεραν ότι η μείωση ανέρχεται σε 45 χιλ. Κανένας από αρθρογραφούντες δεν σκέφτηκε να ανατρέξει στον αριθμό των γεννήσεων του 2019 (83,6 χιλ.) από τις οποίες προέρχεται το σύνολο σχεδόν των παιδιών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρώτης τάξης του δημοτικού το 2025-26 και να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τόσο μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις εγγραφές και τις γεννήσεις του 2019 (71,2 – 83,6 = -12,4 χιλ.)».

Τι μας λέει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών; Δεν ξέρουμε να διαβάζουμε τα στατιστικά ή μάλλον διαβάζουμε τον «αποπληθυσμό» με γυαλιά βολικά.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία του 2025-2026 αφορούν τις εγγραφές μόνον στα δημόσια σχολεία, οπότε η μείωση των εγγραφών ανέρχεται σε 30 χιλ. και με τη σχετικά ήπια μείωση των εγγραφών στα ιδιωτικά, «για τα οποία δεν έχουμε ακόμη δεδομένα», η συνολική μείωση δεν αναμένεται να υπερβεί τις 32 χιλ. (-29%).

Μείωση είναι και πάλι και μεγάλη, μεγαλύτερη από τη μείωση των γεννήσεων ανάμεσα στο 2004 και το 2019 «κατά 22 χιλ.». Η διαφορά οφείλεται «στο αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο των τελευταίων ετών, καθώς πολλά νέα ζευγάρια -κυρίως αλλοδαπών- εγκατέλειψαν τη χώρα».

Δύο τρόποι υπάρχουν να αντιμετωπιστεί η μείωση του πληθυσμού.

Καθώς για το προφανές οι προβλέψεις κάνουν κρότο (2019-> 83,6χιλ. γεννήσεις, 2025-> λιγότερες από 68 χιλ.) και οι λόγοι δεν εντοπίζονται μόνο εντός του πεδίου της δημογραφίας, αλλά αφορούν τις κοινωνικές προκλήσεις, «η μείωση των μαθητών της α’ δημοτικού… μπορεί μόνον να περιορισθεί λόγω της μετανάστευσης». Κι άλλο κνούτο από το Ινστιτούτο…