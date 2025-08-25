Προκοπή με μερεμέτια δεν γίνεται

Το πρόβλημα της οικονομίας είναι οι φόροι. Όσο είναι υψηλοί, η οικονομία θα υποφέρει, ο καταναλωτής και η μεσαία τάξη που είναι οι κινητήριες δυνάμεις θα τρελαίνονται, η ανάπτυξη θα είναι όνειρο, η φοροδιαφυγή θα κάνει πάρτι, τα εισοδήματα θα είναι λειψά και τις επενδύσεις θα τις βλέπουμε «με το κιάλι». Αν δεν μειωθούν οι φόροι, θα αργήσουμε πολύ να βγούμε από τη στενωπό που μας κληροδότησε η ανόητη χρεοκοπία.

Οι αντικειμενικές αξίες επεκτείνονται στις τελευταίες 2.167 περιοχές και το υπουργείο Οικονομικών το δικαιολογεί, λέγοντας ότι είναι θέμα Δικαιοσύνης… Από τη στιγμή που και αυτές οι περιοχές θα μπουν στο σύστημα, είναι βέβαιο ότι και άλλοι φόροι θα πάρουν φωτιά. Όπως ο ΕΝΦΙΑ, οι φόροι μεταβίβασης, ο ΤΑΠ, τέλη και εισφορές, τα τεκμήρια διαβίωσης, το τεκμαρτό εισόδημα κ.λπ.

Θυμόμαστε όλοι ότι ο ΕΝΦΙΑ (ξεκίνησε ως ΕΕΤΗΔΕ από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ) ήταν προσωρινός και, παρότι μειώθηκε, πολλοί πληρώνουν περισσότερα, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών. Δεν είναι τυχαίο ότι, παρά τις μειώσεις, το ποσό είσπραξης παραμένει το ίδιο. Και μιλά με για φόρο που αποθεώνει εσαεί τον παραλογισμό, καθώς ήδη έχεις πληρώσει ένα σωρό φόρους μέχρι να γίνεις ο τελικός ιδιοκτήτης του σπιτιού (από την αγορά του οικοπέδου αρκετοί).

Και ενώ η κυβέρνηση έχει θεσπίσει την επιστροφή ενός ενοικίου, για να «ελαφρύνει» το βάρος για τους ενοικιαστές, παράλληλα έβαλε και έναν φόρο 5% στους ιδιοκτήτες που αδυνατούν να πείσουν τους ενοικιαστές να πληρώ νουν το ενοίκιο μέσω τράπεζας. Ενώ ήδη τα εισπραττόμενα ενοίκια φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%…

Μια έξωση με δικηγόρους, κλητήρες και όλα τα συμπαρομαρτούντα μπορεί να ξεπεράσει σε κόστος τα 2 χιλιάρικα. Όταν ολοκληρωθεί, ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να πληρώσει ξανά για ανακαίνιση του ακινήτου και ίσως σκεφτεί και να το κλειδώσει οριστικά.

Στην οικοδομή και γενικά στους κάθε είδους μάστορες, το κίνητρο που προέβλεπε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ για πληρωμές με κάρτα σε τεχνικά επαγγέλματα, δεν λειτούργησε, καθώς το όφελος αποδείχθηκε μηδαμινό μπροστά στην έκπτωση που προσφέρει η πληρωμή με μετρητά και χωρίς απόδειξη. Σε επισκευή 2.000 ευρώ με μετρητά, το όφελος είναι 480 ευρώ (από ΦΠΑ) άμεσα, ενώ με το σύστημα της κυβέρνησης παίρνεις πίσω 82 ευρώ στην επόμενη εκκαθάριση!

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αντί η κυβέρνηση να πάει σε ένα σύστημα με αναγνώριση όλων των δαπανών διαβίωσης και φορολογία του εναπομείναντος εισοδήματος σε συνδυασμό με την καθιέρωση ενός οριζόντιου φορολογικού συντελεστή μεταξύ 12% και 15%, σκέπτεται να μετακινήσει κατά 5 χιλιάδες τα κλιμάκια και να πάει το πρώτο από τις 10 χιλ. στις 15 χιλ., με συντελεστή τον ίδιο 9%…

Μερεμέτια, δηλαδή, που μαζί με τα επιδόματα μικρή επίδραση θα έχουν στον φορολογούμενο και το σημαντικότερο είναι αντικίνητρα για τις επενδύσεις…