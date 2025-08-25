Ένας επικίνδυνος ηγέτης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξελίσσεται σε έναν επικίνδυνο ηγέτη όχι μόνο για τον παλαιστινιακό λαό, αλλά και για τον ίδιο του τον λαό.

Παγιδευμένος στις μεσσιανικές φαντασιώσεις των ακροδεξιών συμμάχων του, προχωρά στην επανακατάληψη της Γάζας, προωθώντας παράλληλα νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, με προφανή στόχο να θάψει οριστικά την προοπτική δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Παρά τις συνεχιζόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις των πολιτών του Ισραήλ κατά της συνέχισης του πολέμου, τη διεθνή κατακραυγή και τον κίνδυνο διεθνούς απομόνωσης, συνεχίζει απτόητος την επιθετική του πολιτική.

Αδιαφορεί ακόμη και για τις εκκλήσεις των συγγενών των ομήρων που φοβούνται πως οι μέρες των αγαπημένων τους είναι μετρημένες και πιέζουν για συμφωνία.

Φυσικά οι όμηροι που κρατά η Χαμάς έπρεπε να είχαν απελευθερωθεί άμεσα εδώ και καιρό χωρίς όρους. Μετά από τρία σχεδόν χρόνια πολέμου και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς αν ήθελε θα μπορούσε να είχε απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους, στερώντας από τον Νετανιάχου κάθε επιχείρημα για τη συνέχιση του πολέμου.

Όχι μόνο δεν το κάνει, αλλά κρατά ακόμη και τη σορό Νεπαλέζου υπηκόου, την οποία θα μπορούσε να είχε παραδώσει άμεσα στους συγγενείς του, μιας και ως πολίτης του Νεπάλ δεν έχει άμεση ανάμιξη στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Οι ευθύνες για την τραγωδία της Γάζας είναι πολλές και ανήκουν σε πολλούς. Αυτή τη στιγμή ωστόσο ένας έχει το «πάνω χέρι»: Ο Μπίμπι. Όσο πιο γρήγορα φύγει τόσο περισσότερες είναι οι ελπίδες πως το κακό θα σταματήσει εδώ.