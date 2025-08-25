Το τέλος των ψευδαισθήσεων

Μια διαπίστωση ξεχώρισε από τη σοκαριστική ομιλία του Μάριο Ντράγκι στη Σύνοδο του Ρίμινι: «Το 2025 είναι η χρονιά κατά την οποία εξανεμίστηκε η ψευδαίσθηση ότι η Ε.Ε. είναι σημαντική» ως παγκόσμια δύναμη.

Ο «σούπερ Μάριο» κατέγραψε μια αλήθεια που πολλοί προσποιούνται ότι αγνοούν. Με λίγες λέξεις έβαλε τέλος στις ψευδαισθήσεις που καλλιεργεί η «Ουράνια Γραφειοκρατία» της Φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρώπη βιώνει μια περιθωριοποίηση που δεν είναι μόνο στρατιωτική ή διπλωματική, αλλά και οικονομική.

Η ψευδαίσθηση για τη δυνατότητα άσκησης εξουσίας αποκλειστικά μέσω της αγοράς έχει διαλυθεί από την πραγματικότητα ενός κόσμου που έχει επιστρέψει στη λογική των σφαιρών επιρροής και των οικονομικών πολέμων.

«Το πιο εύκολο είναι να εξαπατήσεις τον εαυτό σου, επειδή ο καθένας αυτό που θέλει, αυτό πιστεύει ότι ισχύει» έλεγε πριν από σχεδόν 24 αιώνες ο μεγάλος Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης. Αυτό που ο Ντράγκι καταδικάζει με οργή στην Ευρώπη εξελίσσεται, βέβαια, σχεδόν σε κάθε γωνιά της γηραιάς ηπείρου.

Στη χώρα μας, για παράδειγμα, έχει «εξατμιστεί» η ψευδαίσθηση για τον γεωπολιτικό της ρόλο.

Η Τουρκία αναβαθμίζει συνεχώς τις σχέσεις της με την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, αλλά και την επιρροή της στη Μεσόγειο. Και εμείς παρακολουθούμε αμήχανοι και «φινλανδοποιημένοι».

Στην οικονομία, επίσης, διαλύεται η ψευδαίσθηση για τη μείωση του πληθωρισμού, που ανεβαίνει μήνα τον μήνα και σκαρφάλωσε στο 3,7% τον Ιούλιο.

Άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι τελειώνει επίσης με εκατοντάδες φωτιές σε όλη τη χώρα. Ο μέχρι τώρα απολογισμός; Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, δεκάδες περιουσίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και 454.000 στρέμματα κάηκαν – η πέμπτη μέχρι τώρα χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών.

Όλα αυτά θα επιχειρήσει ο πρωθυπουργός να «εξανεμίσει» σε δύο εβδομάδες στη ΔΕΘ με «το πιο γενναίο πακέτο μέτρων των τελευταίων ετών», σύμφωνα με διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Στόχος είναι να αλλάξουν βέβαια οι αρνητικές για την κυβέρνηση πολιτικές ισορροπίες. Ενδεχομένως και η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, τώρα που η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη.

Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες με κάποιον βαθμό επιτυχίας είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Οι πολλοί πίστευαν σε αυτούς. Και, κυρίως, ήταν ικανοί να κινητοποιήσουν το εκλογικό τους σώμα προς έναν μεγάλο στόχο. Ποιος είναι όμως αυτός ο στόχος σήμερα;

Μήπως να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες η Ν.Δ. να παραμείνει στην εξουσία;