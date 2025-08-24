Δημοσκοπήσεις και ΔΕΘ

Δύο μεγάλα «Δ» έχουν στοιχειώσει τις τελευταίες μέρες τις συσκέψεις που πραγματοποιούν στο Οικονομικό Επιτελείο και στο Μαξίμου.

Από τη μία είναι οι «Δημοσκοπήσεις» (κρυφές ή φανερές) στον απόηχο ενός (ακόμα) πολύ δύσκολου καλοκαιριού για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, λόγω ακρίβειας, αλλά και των μεγάλων πυρκαγιών που σάρωσαν τη χώρα, παραμονές Δεκαπενταύγουστου.

Από την άλλη είναι «ΔΕΘ», που έτσι και αλλιώς αποτελεί παραδοσιακά το μεγάλο «αγκάθι» κάθε Κυβέρνησης, στην προσπάθεια που καταβάλλει να επικοινωνήσει «μέτρα – ανάσα» για τους πολίτες.

Όσο οι δημοσκοπήσεις κάνουν όλο και πιο θολό το «2» μπροστά από τις κυβερνητικές επιδόσεις, τόσο τα μέτρα που προτείνεται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι πιο γενναιόδωρα. Ενώ πριν από τις Αυγουστιάτικες διακοπές, κατά κύριο λόγο, υπήρχαν διαρροές γύρω από φορολογικού τύπου ελαφρύνσεις, τα τελευταία 24άωρα μπαίνουν «στο κάδρο» και άλλα μέτρα, προς συζήτηση:

Για παράδειγμα, ποιος θα περίμενε ότι το «στοιχειωμένο» μέτρο της Προσωπικής Διαφοράς, θα κινδύνευε με περικοπή, ή ακόμα χειρότερα με κατάργηση! Από το 2019, όταν τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή (είχε θεσπιστεί νωρίτερα, το 2016), η ΝΔ που βρισκόταν τότε στην αντιπολίτευση, είχε δεσμευτεί για την κατάργησή της Προσωπικής Διαφοράς, που αποτελεί «εφεύρημα» του διαβόητου «νόμου Κατρούγκαλου».

Με έναν μαγικό επανυπολογισμό, οι συντάξεις έχουν το καταβαλλόμενο ποσό και το ποσό που προκύπτει λογιστικά. Η απόκλιση ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, λογίζεται ως «Προσωπική Διαφορά». Κάθε αύξηση που μπαίνει στις συντάξεις, εφαρμόζεται στο λογιστικό ποσό. Όσοι έχουν Προσωπική Διαφορά, απλώς χαίρονται που την βλέπουν (λογιστικά) να μειώνεται. Γιατί αύξηση, στην τσέπη, δεν έχουν χαρεί εδώ και μία τριετία…

Έφτασε η γκρίνια στο απροχώρητο και κατάλαβε το Οικονομικό Επιτελείο ότι δεν πρέπει να αγνοεί αυτούς τους 670 χιλ. δύσμοιρους συνταξιούχους. Οικογένειες κουβαλούν μαζί τους, ψηφαλάκια είναι αυτά, δεν πρέπει να παίζουν στο Μαξίμου με τέτοια πράγματα. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις κινούνται πέριξ ή ακόμα και κάτω από το κρίσιμο όριο του 20%.

Τώρα, αν τελικά θα προκριθεί το συγκεκριμένο μέτρο, ώστε να ανακοινωθεί και να εφαρμοστεί, υπάρχει μια απόσταση. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τα υπόλοιπα κόμματα. Αν δηλαδή ο Πρωθυπουργός νιώθει ότι απειλείται ή όχι.

Την ίδια στιγμή όμως, έχουν απαγορευτεί «δια ροπάλου» οι κακές ειδήσεις. Ξεχάστε αναφορές για την μηνιαία ανεργία από την ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι νεωτέρας. Πρόβλημα μεθοδολογίας επικαλέστηκε η Ελληνική Στατιστική Αρχή εν μέσω θέρους και το θέμα τελειώνει εκεί. Καμία αναφορά και στις 13 ώρες δουλειάς, άρα το επίμαχο νομοσχέδιο, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, λίγο πριν ή (το πιθανότερο) λίγο μετά τη ΔΕΘ. Δεν χρειάζεται να «ξυπνήσουν» οι μνήμες εκείνες των πολιτών, που εύκολα δεν ξεχνούν «τι σημαίνει Δεξιά». Στο ίδιο μήκος κύματος συγκαταλέγονται και τα χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ. Γιατί να θυμίσουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι χρωστούν πάνω από 50 δισ. ευρώ, χωρίς να τους έχουμε προσφέρει ρύθμιση; Για να επανέλθει στην μνήμη τους, ότι κινδυνεύουν με λουκέτο; Αυτά πάνε για μετά τη ΔΕΘ…