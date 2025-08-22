Μην πολεμάμε εκ των ένδον τις επενδύσεις

Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται γιατί την ΕΛΒΟ την αγόρασαν Ισραηλινοί, συνδέοντας το θέμα αφενός με τη Γάζα και αφετέρου με την υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας… που προφανώς μπήκε ξώφαλτσα, ένεκα της δυστοπίας που προκαλεί στην αριστερά το εθνικό συμφέρον.

Και η ΕΛΒΟ σχετίζεται με στρατιωτικά οχήματα, συναρμολογούσε Leopard, αλλά -όπως γινόταν με όλες τις κρατικές εταιρείες- χρεοκόπησε, μπήκε σε εκκαθάριση και αγοράστηκε από Ισραηλινούς σε πρώτη φάση το 2020, ενώ τώρα ολοκληρώθηκε εκείνη η εξαγορά.

Η χρεοκοπία της εν λόγω εταιρείας ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά πορεία αποβιομηχάνισης της χώρας, στο οποίο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, μεταξύ άλλων, και τα κόμματα της Αριστεράς, αλλά και η κακή συνδικαλιστική νοοτροπία που διαμορφώθηκε.

Στο μεταξύ τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έδειξαν ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 6μηνο έκλεισε στα 7,6 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να χρεωνόμαστε στο εξωτερικό, πως εισάγουμε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες απ’ όσα εξάγουμε, ότι ο τουρισμός δεν φτάνει για να καλύψει το εμπορικό μας έλλειμμα, πως ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, ότι το ελληνικό ευρώ υποτιμάται ανάλογα σε όρους μισθών, ενώ και η ανταγωνιστικότητά μας συνεχίζει να μειώνεται κ.λπ.

Και αυτά γιατί οι επενδύσεις είναι αναιμικές, τις κυνηγάμε με το ντουφέκι, ενώ υπάρχει και μια αντίληψη πως οι ξένοι είναι απατεώνες και έρχονται να μας εκμεταλλευτούν. Για τη μεγάλη επενδυτική υστέρηση εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι με τις λειψές υποδομές που έχουμε (τραγικές ακόμα και σήμερα οι υπηρεσίες διαδικτύου), την πανάκριβη ενέργεια, τη γραφειοκρατία, τη δικαιοσύνη που κινείται αργά, αλλά και τη διαφθορά που υφίσταται σε επιμέρους τομείς κ.λπ. Κι αυτά τα βλέπουν οι επενδυτές όπως φαίνεται στους αριθμούς, που δεν λένε ψέματα.

Στο α’ τρίμηνο του 2025 με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, και κατέγραψαν για πρώτη φορά αρνητική εξέλιξη στην επταετία. Ο ρυθμός του α’ τριμήνου απείχε 9,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της 7ετίας (6,5%).

Και τις προηγούμενες χρονιές στις επενδύσεις υπήρχε πρόβλημα. Ο στόχος του προϋπολογισμού το 2024 ήταν για αύξηση 15,1% και τελικά προέκυψε 4,5%. Επίσης το 2023 ο στόχος ήταν για αύξηση 15,5% και βγήκε 6,6%.

Όσον αφορά τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά. Το 2024 το 73,3% των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (4,2 δισ.) αφορούσαν τις τράπεζες (funds κ.ο.κ.) και το real estate. Το real estate με 2 δισ. το 2024 βρέθηκε σε ιστορικό υψηλό από το 2002. Ο πλέον παραγωγικός τομέας της βιομηχανίας γνώρισε μείωση επενδύσεων 27% σε σχέση με το 2023 και συρρικνώθηκε στο 8,5% των συνολικών ξένων επενδύσεων (από 20% που ήταν το 2022).

Χωρίς επενδύσεις η πορεία μας είναι προδιαγεγραμμένη!