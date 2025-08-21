Μια εμπορική συμφωνία που βαφτίστηκε ειρήνευσης

Τι είδαμε από την περίφημη προσπάθεια ειρήνευσης; Το κέρδος υπεράνω της ανθρώπινης ζωής. Εμπορική, ακόμα και μια συμφωνία ειρήνευσης υπό την μπαγκέτα Τράμπ. Ο πόνος του προέδρου Τραμπ για τα αδικοχαμένα παιδιά και τους νεκρούς του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, μεταφράζεται σε 150 δισεκατομμύρια δολάρια για τις αμερικανικές βιομηχανίες όπλων.

Η είδηση είναι σαφής: «Η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με χρηματοδότηση από την Ευρώπη(!), σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία», σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτει η Financial Times. «Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης συμφωνία 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022».

Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπουν την οικονομική ύφεση να διογκώνεται, καλούνται να πληρώσουν κι άλλα χρήματα για εξοπλισμούς, συρόμενοι από τις ΗΠΑ και τους υπάκουους ηγετίσκους της Ευρώπης. Τα οικονομικά συμφέροντα υπεράνω κάθε ανθρωπιστικής έννοιας, διεθνούς δικαίου, συμφωνιών και ο νόμος του ισχυρού όσο ποτέ επικυρίαρχος, απλώνεται στην υφήλιο. Στη Γάζα συνεχίζεται το αιματοκύλισμα και τα …ειρηνευτικά αντανακλαστικά για το δράμα των Παλαιστινίων μειωμένης έως μηδενικής ευαισθησίας.

Ο Τραμπ είπε πως «ο Ζελένσκι, θα πρέπει να ξεχάσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ». Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Ρούτε επιμένει πως «ο δρόμος της Ουκρανίας προς τη Συμμαχία είναι αμετάκλητος» και «αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία», πρόσθεσε. Να σημειωθεί ότι το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει πως επίθεση εναντίον κράτους μέλους της εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Ευλόγως, το μυαλό κάθε Έλληνα και Ελληνοκύπριου πάει στην τουρκική κατοχή της Κύπρου. Ο κ. Ρούτε και οι άλλοι ειρηνοποιοί(;) ηγέτες δεν έδειξαν ούτε δείχνουν την ίδια ευαισθησία στο θέμα της κατεχόμενης Κύπρου. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να αναιρέσουν την επικυρίαρχη άποψη του νόμου του ισχυρού, του νόμου της ζούγκλας. Κατά τα άλλα θα μετέχει και η …πλούσια Ελλάδα στη χρηματοδότηση των πολεμικών βιομηχανιών των ΗΠΑ με αιτιολογία τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Για το πόσα δισεκατομμύρια δολάρια θα συνεισφέρει η χώρα μας στην εμπορική αυτή συμφωνία θα το μάθουμε συντόμως. Άλλωστε περισσεύουν τα χρήματα των χαμηλοσυνταξιούχων για να συνεισφέρουν στην παραγωγή όπλων καταστροφής…