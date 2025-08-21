«Όσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει …ελπίδα»

Στο Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανίαχου απορρίπτει κάθε πρόταση για εκεχειρία και καλεί 60.000 εφέδρους να πολεμήσουν για την πλήρη κατάληψη και της πόλης της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει την κατοχή διά της βίας και των όπλων της μεγαλύτερης πόλης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη , όπου ζουν… ακόμη, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Οι έφεδροι καλούνται να παρουσιαστούν στους στρατώνες τους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο από αυτά που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε τρία κύματα ανάκλησης 130.000 εφέδρων. Για μια στρατιωτική επιχείρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Την ίδια ώρα, με εισήγηση του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, η κυβέρνηση εγκρίνει την κατασκευή περίπου 3.400 οικιστικών μονάδων εποίκων στη Δυτική Όχθη. Συγκεκριμένα στην περιοχή E1 μεταξύ Μάαλε Αντούμιμ και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ : μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων που θεωρείται μία από τις πιο ευαίσθητες και πολύπλοκες σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Για την ιστορία, το Ισραήλ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Όσλο, θα έπρεπε να επιστρέψει την περιοχή αυτή στην Παλαιστινιακή Αρχή, από το 1999.

Το τελευταίο καρφί

Στόχος είναι να χωριστεί η Δυτική Όχθη στα δύο, να απομονωθεί η Ιερουσαλήμ και να μπει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο ενός παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967.

Το είπε άλλωστε εντελώς κυνικά ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Σμότριτς: «Είναι ένα καρφί στο φέρετρο της επικίνδυνης ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους».

Το σχέδιο για τη Δυτική Όχθη, εάν εφαρμοστεί στην πράξη τους επόμενους μήνες, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις ήδη πολύ υψηλές εντάσεις σε μία περιοχή, όπου εδώ και χρόνια οι Ισραηλινοί έποικοι προχωρούν δια της βίας, καταλαμβάνοντας εδάφη και οικισμούς από Βορρά προς Νότο .

Η απάντηση Νετανιάχου

Αυτή λοιπόν ήταν η «απάντηση» του Ισραήλ στην πρόταση του Κατάρ για 60ήμερη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία αποδέχτηκε και η Χαμάς.

Τι κι αν ο ΓΓ του ΟΗΕ , Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «για να αποφευχθούν οι θάνατοι και η καταστροφή που αναπόφευκτα θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Πόλης της Γάζας».

Ποιος τον ακούει! Άλλωστε για την κυβέρνηση Νετανιάχου, ο Γκουτέρες είναι ουσιαστικά persona non grata. Όπως διατείνεται, ούτε λιμός υπάρχει στη Γάζα, όσοι πέθαιναν από την πείνα υπέφεραν από άλλες ασθένειες, η βοήθεια είναι διαθέσιμη αλλά ο ΟΗΕ την αφήνει να σαπίσει, ενώ τα νοσοκομεία και τα σχολεία είναι στρατιωτικά κέντρα της Χαμάς και οι εναπομείναντες δημοσιογράφοι είναι «τρομοκράτες» μεταμφιεσμένοι, που φορούν γιλέκα με την ένδειξη “Press”.

Όσοι μάλιστα καταγγέλλουν όλα αυτά είναι … «αντισημίτες» και εχθροί του Ισραήλ. Όπως για παράδειγμα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν που ανακοίνωσε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους τον άλλο μήνα. Ή και ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς , που επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Παραπληροφόρηση

Με ένα εκτεταμένο σύστημα αντιπληροφόρησης και παραπληροφόρησης, η κυβέρνηση Νετανιάχου αφενός, προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι τα εγκλήματα που διαπράττει είναι απλά μία «προειδοποίηση προς τους εχθρούς». Αλλά και να αντιμετωπίσει την διογκούμενη οργή και των δημοκρατικών Ισραηλινών, που διαδηλώνουν καθημερινά για το τέλος του πολέμου.

Και στις δύο περιπτώσεις, το μήνυμα του Νετανιάχου είναι το ίδιο: Η καταστροφή και ο πόλεμος θα συνεχιστεί, μέχρι να δημιουργηθεί το Μεγάλο Ισραήλ.

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τους ακροδεξιούς εταίρους του , ισχύουν δυστυχώς όσα περιέγραφε πριν από σχεδόν μισό αιώνα ο μεγάλος Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης Αλμπέρτο ​​Σόρντι στην ταινία του : «Οσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει …ελπίδα».

Στην ταινία του Σόρντι ένας ευτυχισμένος πωλητής υδραυλικών ειδών, αλλάζει απότομα επάγγελμα και γίνεται έμπορος όπλων. Η περιουσία του γίνεται τεράστια , κάτι που επιτρέπει στην οικογένειά του να ζήσει πλουσιοπάροχα . Παρά τα ηθικά διλήμματα…

Τηρουμένων των αναλογιών, για τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, η συνέχιση του πολέμου είναι η μόνη ελπίδα για να συνεχίσουν να επιβιώνουν, πολιτικά. Δυστυχώς…