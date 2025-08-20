Η Παιδεία ως προϋπόθεση Ανθρωπιάς και η Εκπαίδευση ως Εργαλείο Δημιουργίας

Από τα νεανικά μου χρόνια με απασχολούσε το ερώτημα. Τι κάνει τον άνθρωπο πραγματικά άνθρωπο;

Όσο περνούν τα χρόνια, η απάντηση γίνεται όλο και πιο καθαρή. Δεν είναι οι τίτλοι, δεν είναι οι δεξιότητες, δεν είναι η τεχνολογική υπεροχή. Είναι η παιδεία, είναι δηλαδή η καλλιέργεια αξιών, η ανάπτυξη ήθους, η ικανότητα να σέβεσαι τον άλλον και τη φύση. Η εκπαίδευση, από την άλλη, είναι το εργαλείο που σου επιτρέπει να ζήσεις, να εργαστείς, να δημιουργήσεις. Χωρίς παιδεία, η εκπαίδευση καταντά επικίνδυνη αλλά και χωρίς εκπαίδευση, η παιδεία κινδυνεύει να μείνει ευχή χωρίς πράξη.

Ζούμε σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από γνώσεις, πτυχία, καινοτομία.

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να ανατρέψει τα πάντα.

Βλέπουμε όμως παράλληλα: Περιβαλλοντική κατάρρευση δηλαδή κλιματική κρίση, ρύπανση, καταστροφή βιοποικιλότητας.

Ανισότητες που το 1% κατέχει τον πλούτο που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 99%.

Βία και πόλεμοι και τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα σε ερείπια, χωρίς παρόν και χωρίς μέλλον.

Εκπαίδευση χωρίς ψυχή που τα παιδιά ξοδεύουν ώρες στα φροντιστήρια αλλά δεν μαθαίνουν να σέβονται τον διπλανό τους, να αγαπούν τη φύση, να σκέφτονται κριτικά.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη στάση ηγετών που διαμορφώνουν τις τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς το παραμικρό ίχνος παιδείας.

Έλλειμμα παιδείας και αλαζονεία

Οι αποφάσεις και τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων ισχυρών του κόσμου αποκαλύπτουν το ίδιο έλλειμμα δηλαδή έλλειμμα παιδείας που μετατρέπεται σε αλαζονεία, βία και αυταρχισμό. Οι πόλεμοι μεταξύ κρατών, η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, όλα είναι συμπτώματα της ίδιας παθογένειας

Η ανθρωπότητα δεν πάσχει από έλλειψη γνώσης. Πάσχει από έλλειψη παιδείας.

Η δική μου πορεία, από το φαρμακείο στην Apivita και σήμερα στη Symbeeosis, μου έδειξε ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο οικονομία αλλά είναι, πάνω απ’ όλα, παιδεία.

Στην Apivita μάθαμε να συνδυάζουμε την καινοτομία με τον σεβασμό. Στη Symbeeosis, να μιλάμε για διατροφή, για υγεία, μακροζωία, ευζωία με ρίζες στην ελληνική γη και φιλοσοφία.

Η εμπειρία αυτή μού έδειξε ότι οι επιχειρήσεις, τα σχολεία, η κοινωνία ολόκληρη πρέπει να βάζουν την παιδεία πάνω από την εκπαίδευση. Γιατί η καινοτομία χωρίς ήθος μπορεί να καταστρέψει, ενώ η δημιουργία με παιδεία μπορεί να σώσει.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε την απαράδεκτη κατάσταση του σήμερα, πρέπει να επαναφέρουμε την παιδεία στο επίκεντρο ή όπως μας διδάσκει ο καθηγητής φιλόσοφος Θ. Τάσιος, να καλλιεργήσουμε από τη νηπιακή ηλικία την ηθοπαιδεία του “εμείς”.

Σχολεία που δεν περιορίζονται στην αποστήθιση, αλλά μαθαίνουν στα παιδιά να ζουν ως πολίτες του κόσμου.

Πανεπιστήμια που καλλιεργούν όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά υπεύθυνους ανθρώπους.

Επιχειρήσεις που μετρούν την επιτυχία όχι μόνο με αριθμούς, αλλά με τον αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η εκπαίδευση μάς δίνει τα μέσα για να ζήσουμε,ενώ η παιδεία μάς διδάσκει πώς να ζούμε.

Να ξαναγράψουμε το κοινωνικό μας συμβόλαιο

Αν θέλουμε η Ελλάδα και ο κόσμος να βρουν ξανά τον δρόμο τους, πρέπει να ξαναγράψουμε το κοινωνικό μας συμβόλαιο, με πρώτα την παιδεία και ύστερα την εκπαίδευση.

Αν θέλουμε έναν κόσμο δικαιότερο, ειρηνικότερο και πιο δημιουργικό, ας ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή,με παιδεία που μορφώνει ανθρώπους και όχι απλώς ειδικούς, με παιδεία που θεμελιώνει την ανθρωπιά πριν από την εξουσία, το ήθος πριν από τη δύναμη. Γιατί μόνο τότε η εκπαίδευση θα γίνει εργαλείο δημιουργίας, και η ανθρωπότητα θα μπορέσει να σταθεί αντάξια του ίδιου της του ονόματος.

Η παιδεία και όχι απλώς η εκπαίδευση είναι το μόνο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο που θα αξίζει να παραδώσουμε στα παιδιά μας.

*Founder SYMBEEOSIS

Founder APIVITA