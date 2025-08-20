Ευρώπη με τμηματάρχες Β για ηγέτες

Η Ευρώπη στην καλύτερη περίπτωση να βελτιωθεί λίγο οικονομικά, υπό την έννοια ότι εκεί μπορεί να περάσει μια μεγαλύτερη ενοποίηση και να ισχύουν οι ίδιες κανονιστικές ρυθμίσεις σε όλες τις χώρες. Αλλά μέχρι εκεί και δεν πρόκειται να πάει παραπέρα, στην πολιτική ένωση που ονειρεύονται οι φεντεραλιστές, καθώς είναι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι που δεν την επιθυμούν.

Για όποιους αντιλαμβάνονται τη γλώσσα του σώματος, οι συναντήσεις στις ΗΠΑ του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αποτύπωσαν μια οδυνηρή εικόνα για το μέλλον της γηραιάς ηπείρου. Και ανεξάρτητα από το πώς θα λήξει η ιστορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ε.Ε. θα είναι παρακολούθημα -και στον αιώνα που τρέχουμε- των ισχυρών του κόσμου.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες είδαν τους ηγέτες τους στριμωγμένους σαν τμηματάρχες Β σε ένα τραπέζι, να τους κανοναρχεί η ανάγκη να φανούν ότι συμμετέχουν σε ιστορικές στιγμές…

Η Γαλλία, αποκομμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ίσως η μόνη χώρα που δεν υπολογίζει τους Αμερικανούς, αλλά στο Ουκρανικό πάει όπως όλοι οι άλλοι και βέβαια δεν έχει και κανένα συμφέρον να πάει κόντρα, αν και τον Μακρόν τον δούλεψε άγρια ο Πούτιν πριν ξεκινήσει η εισβολή και σίγουρα ο Εμανουέλ θα το θυμάται…

Η Ιταλία θυμίζει λίγο τη γάτα του Σρέντιγκερ και από θηριώδης επιτιθέμενος και μέρος του Άξονα το 1940, με τη συνθηκολόγηση του 1943 μετετράπη σε φουκαριάρικο θύμα όταν οι αέρηδες άλλαξαν. Σε πουλάει εύκολα αν έχει να κερδίσει κάτι… όπως κάνει τώρα με την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας.

Η Γερμανία, πανίσχυρη βιομηχανικά δύναμη, με περισσότερους από 100 χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της, θα μπορούσε να πει κάποιος μισοσοβαρά-μισοαστεία ότι είναι χώρα υπό κατοχήν… όσο και αν ο νέος καγκελάριος θέλει να διασκεδάσει αυτή την εικόνα…

Για την Αγγλία, που δεν είναι στην Ε.Ε., ήταν πάντα γοητευτική η ιδιαίτερη σχέση με τις ΗΠΑ, που έμοιαζε λίγο στην αντίστοιχη σχέση της Γερμανίας.

Για τη Φινλανδία που επίσης συμμετείχε -και μπήκε πρόσφατα στο ΝΑΤΟ λόγω της ρωσικής αρκούδας-, μάλλον θα αναρωτιέται αν ορθώς μπήκε στη Συμμαχία…

Για τη Φον ντερ Λάιεν τι να πει κάποιος; Εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό της και φαίνεται σε κάθε περίπτωση.

Ο Ολλανδός Μάικλ Ρούτε του ΝΑΤΟ ίσως είναι η καλύτερη εικόνα του ευρωπαϊκού ξεπεσμού. Ντυμένος άψογα, με χωρίστρα τζένλτεμαν, κάνει ό,τι μπορεί για να έχει έσοδα το ΝΑΤΟ και ξέρει καλά ότι τα πιο πολλά έσοδα κατ’ απόλυτη τιμή -όχι κατά κεφαλήν- τα έχει από τον Αμερικανό.

Και ως CEO του ΝΑΤΟ, o Ρούτε δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κοντράρει έστω και κατά διάνοια τον καλύτερο πελάτη του. Η Ευρώπη χρειάζεται ηγέτες πρωτίστως Ευρωπαίους, τους οποίους δεν έχει!