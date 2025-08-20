Logo Image

Ο φόβος της αναθεώρησης

Απόψεις

Ο φόβος της αναθεώρησης

Η επιδιωκόμενη αναθεώρηση χαρτών που καθορίζουν ΑΟΖ της Μεσογείου.

Από την έντυπη έκδοση

Πλάτωνας Τσούλος [email protected]

Αν κάποια λέξη χαρακτηρίζει το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό εδώ και πολλούς μήνες, δεν είναι άλλη από την «αναθεώρηση».

Σήμερα, συζητείται εντόνως η -επί της ουσίας- αναθεώρηση της Συμφωνίας του Ελσίνκι, ενός οράματος για διεθνή σταθερότητα και ειρήνη. Δεν αποκλείεται μάλιστα να αναθεωρηθούν και άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Η προεξοφλημένη «αναθεώρηση» (βλέπε αλλαγή) των συνόρων της Ουκρανίας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια, όπως και των συνόρων του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιδιωκόμενη αναθεώρηση χαρτών που καθορίζουν ΑΟΖ της Μεσογείου.

Η αναθεώρηση συμμαχιών, βλέποντας το τι ακριβώς συμβαίνει ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία.

Η αναθεώρηση ισορροπιών -πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών, ενεργειακών- μεταξύ ΗΠΑ, Ε.Ε., Ρωσίας, Κίνας και Ινδίας.

Η αναθεώρηση (βλέπε αναδιάταξη) των παγκόσμιων δυνάμεων στον τομέα της οικονομίας, με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία και βασικούς πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η αναθεώρηση των εμπορικών συμφωνιών των ΗΠΑ με τρίτα κράτη.

Η αναθεώρηση των στόχων για έναν «πράσινο» πλανήτη, με την επιστροφή των γεωτρήσεων στο προσκήνιο.

Η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, με κυρίαρχο μήνυμα τα περί «γαλάζιας πατρίδας».

Σε ένα τόσο ευμετάβλητο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, οι αποφάσεις τις οποίες θα κληθεί να λάβει μια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα, ίσως να μην επιδράσουν καθοριστικά στην κατάληξη των προαναφερόμενων αναθεωρητικών τάσεων – πλην μιας: της αναθεωρητικής ρητορικής στην οποία επιμένει η Τουρκία.

Εδώ, οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προφανώς και θα αποδειχθούν κρίσιμες – καθοριστικές ακόμη και για την ασφάλεια της χώρας. Και το ερώτημα που… ευθαρσώς ανακύπτει είναι ένα και μοναδικό: Σε ποιον θα «κλείσει το μάτι» ο Αμερικανός πρόεδρος; Αν «κουμπώσουν» τα συμφέροντα των ΗΠΑ με την Ελλάδα όλα καλά, αν πάλι όχι, ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα;

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube