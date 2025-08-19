Κανένας δεν θα μείνει παραπονούμενος στη ΔΕΘ…

Πεδίον δόξης λαμπρόν θα είναι για τις κυβερνητικές παροχές η ΔΕΘ μετά και τα νέα στοιχεία για το πλεόνασμα στο επτάμηνο του έτους. Άγγιξε τα 8 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,5 δισ. ευρώ.

Αυτό θα ερμηνευτεί από τους κυβερνητικούς ότι τα έσοδα πάνε κανόνι και υπάρχει άνεση για να δοθεί χρήμα μπόλικο. Για το πλεόνασμα υπάρχει ένα μυστικό και αυτό είναι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που λόγω πληθωρισμού κάνουν θαύματα, τόσο στις εισπράξεις του ΦΠΑ όσο και στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Στα φυσικά πρόσωπα η κλίμακα έχει να αλλάξει από το 2012 και δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν αυτό. Κάποτε υποτίθεται ήταν μνημόνια και δεν υπήρχε ευελιξία και οι αρμόδιοι είχαν σαν καραμέλα το ότι αυτοί ήθελαν να ελαφρύνουν τους φόρους αλλά δεν τον επέτρεπε η τρόικα.

Σήμερα δεν υπάρχει δικαιολογία και χωρίς τιμαριθμοποίηση της κλίμακας, απλά το κράτος μαζεύει εύκολα έσοδα, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη των πολιτών.

Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο μετρήθηκε στο 3,7%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν στο 2%. Πέρα από την ακρίβεια που αισθάνεται ο καταναλωτής, η διατήρηση υψηλού πληθωρισμού σημαίνει απώλεια ανταγωνιστικότητας της χώρας, χαμηλή παραγωγικότητα και μικρά εισοδήματα εσαεί, χωρίς ελπίδα βελτίωσης. Και χωρίς εισοδήματα δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις (όχι καταθέσεις, γιατί από αυτές έχουμε), δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα που να κατατίθενται από τους πολίτες στην τράπεζα, ως περίσσευμα από τον μισθό τους όταν τελειώσει ο μήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, στο α’ τρίμηνο του 2025 η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. με μείωση ακαθάριστης αποταμίευσης – 7,15% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι +14,5%. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τριμηνιαία μείωση αποταμιεύσεων στη χώρα μας από το 4ο τρίμηνο του 2013! Τα τελευταία πέντε τρίμηνα έχουμε πέντε συνεχείς τριμηνιαίες πτώσεις αποταμιεύσεων με μέσο όρο – 3,7% και +14,6% στην Ε.Ε. Από τα ίδια στοιχεία της Eurostat προκύπτει ακόμα ότι η Ελλάδα έχει την 3η μεγαλύτερη μείωση πραγματικού κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος στο α’ τρίμηνο του 2025 (-1,91%), κάτι που δικαιολογεί την ανυπαρξία καταθέσεων, που είναι και η βάση για τις επενδύσεις.

Τα πλεονάσματα που επιτυγχάνονται με την υπερφορολόγηση δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Και εν προκειμένω δεν κατευθύνονται στο να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, να χρηματοδοτηθεί καινοτομία (που θα είχαν και ανταποδοτικό νόημα), αλλά για να δοθούν επιδόματα και να θεραπευτεί προσωρινά ένα πρόβλημα εν όψει και των εκλογών που έχουν αρχίσει να φαίνονται στον ορίζοντα. Μπορεί η δημοσιονομική διαχείριση να είναι περισσότερο αποτελεσματική από το παρελθόν, αλλά λείπει το όραμα για να βγούμε από τη σημερινή μεσοβέζικη κατάσταση με την αναιμική ανάπτυξη (με το ζόρι 2,5%) και τούτο παρά τα 120 δισ. περίπου που έχουν πέσει (και θα πέσουν) στην οικονομία στο διάστημα 2019 -2027, μόνο από κοινοτικούς πόρους…