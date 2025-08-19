Τα «ανθυγιεινά» πλεονάσματα

Τα στοιχεία για την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου επιβεβαίωσαν τον καλπασμό των πλεονασμάτων, χάρη στις αυξημένες εισπράξεις φορολογικών εσόδων.

Και από πού προέρχονται οι αυξημένοι φόροι; Από τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι… ξεχάστηκαν στα μνημονιακά και υψηλά επίπεδα και από τους αυξημένους φόρους εισοδήματος, καθώς η φορολογική κλίμακα παραμένει η ίδια επί σειρά ετών και μια μικρή αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση του φόρου.

Το κοκτέιλ των έμμεσων και άμεσων φόρων, σε συνδυασμό με την ακρίβεια σε βασικά αγαθά (τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια) στραγγαλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων, οι οποίοι, αντίθετα με τον κρατικό προϋπολογισμό, παρουσιάζουν «ελλείμματα» από τα μέσα κάθε μήνα.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, όμως, έχουμε στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου μια υπέρβαση φορολογικών εσόδων κατά 2,3 δισ. ευρώ και ένα πρωτογενές πλεόνασμα που αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ.

Και αν αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται η διαχείριση των υπερ-πλεονασμάτων, έρχεται μια απόφαση του προέδρου της Βουλής, η οποία μας λύνει κάποιες απορίες.

Αποφασίστηκε, εν μέσω του θέρους, αφού «λεφτά υπάρχουν», ένα μέρος των πλεονασμάτων να διατεθεί για τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους της Βουλής, λόγω «της πολύωρης χρήσης υπολογιστή και την παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους».

Η είδηση αποτελεί σοκ, όχι μόνο για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου που διεκδικούν «ανθυγιεινά» επιδόματα αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία, που δοκιμάζεται.

Παραπέμπει δε σε άλλου είδους επιδόματα, που έκοψε η τρόικα την περίοδο των μνημονίων, μεταξύ των οποίων ήταν και εκείνο της «έγκαιρης προσέλευσης», σαν δηλαδή οι κανονικές αποδοχές να καταβάλλονταν για να προσέρχεται ο υπάλληλος όποτε… ξυπνήσει και να λαμβάνει μπόνους όταν πήγαινε στην ώρα του.

Συμπτωματικά, αύριο συμπληρώνονται επτά χρόνια από την ημέρα εξόδου από τα μνημόνια (20 Αυγούστου 2018), στα οποία οδηγήθηκε η χώρα από παρόμοιες παροχές, που δίδονταν αφειδώς τις προηγούμενες δεκαετίες.

Δεν είναι δύσκολο να επιστρέψουμε σε αυτά.