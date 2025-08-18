Η στιγμή της Ευρώπης

Όλα εξελίχθηκαν ακριβώς όπως αναμενόταν, τουλάχιστον φαινομενικά. Η συνάντηση κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έληξε χωρίς συγκεκριμένες προοπτικές, επί του παρόντος, για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ωστόσο, σημειολογικά λειτούργησε προς όφελος του Ρώσου προέδρου, ο οποίος επανήλθε στην παγκόσμια σκηνή.

Οι ΗΠΑ τον υποδέχθηκαν με όλες τις τιμές που θα επεφύλασσαν σε ηγέτη μιας μεγάλης δύναμης και ο Πούτιν εκτίμησε σαφώς αυτές τις χειρονομίες. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Τραμπ, επανέλαβε δύο παράπονα που αγαπά να ακούει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος: ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Μπάιντεν, ήταν νοθευμένες και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει εάν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ μίλησε για μια πολύ παραγωγική συνάντηση όπου υπήρχαν πολλά σημεία στα οποία συμφώνησαν, εκτός από ένα, ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο δεν διευκρίνισε. Υπήρξαν δε δέκα λεπτά πραγματικής πρόσωπο με πρόσωπο επαφής μέσα στο αυτοκίνητο, από τη στρατιωτική βάση στον επίσημο τόπο συνάντησης, που έμειναν εντελώς μόνοι, χωρίς καν μεταφραστές, μόνο με τον οδηγό και έναν φύλακα ασφαλείας. Κανείς δεν γνωρίζει τι ειπώθηκε εκεί.

Ωστόσο, υπό το πρίσμα έλλειψης αποτελεσμάτων, η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο των Ευρωπαίων. Αμέσως μετά

τη συνάντηση, ο Τραμπ έστειλε την εξής συμβουλή στον Ζελένσκι μέσω του Fox News: «Κάντε μια συμφωνία!». Από τον τρόπο που ο Πούτιν και ο Τραμπ παρουσίασαν τα πράγματα στο Άνκορατζ, μπορεί να συναχθεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν είναι προς όφελος του Κιέβου. Απηχώντας τον Τραμπ, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα πως οι Ευρωπαίοι δεν θα τορπιλίσουν την πρόοδο.

Το σενάριο που φοβούνται οι Ευρωπαίοι -μια διευθέτηση που θα επιτευχθεί πίσω από την πλάτη τους- δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Πούτιν αναγνώρισε ότι αυτοί, μαζί με το Κίεβο, έχουν χαρτιά να παίξουν. Ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσουν και να το κάνουν με αποφασιστικότητα.