Δεν υπήρξε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ το παραδέχτηκε μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην στρατιωτική βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον, στο Άνκορατζ.

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οπως είπε, αν και η συνάντηση ήταν «πολύ παραγωγική» και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε «πολλά» σημεία, εξακολουθούν να υπάρχουν «μερικά μεγάλα ζητήματα» στα οποία παραμένουν διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του, μίλησε για «εποικοδομητικές» συνομιλίες βασισμένες στον «αμοιβαίο σεβασμό», αλλά δεν έκανε καμία παραχώρηση. Για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είπε, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι «βασικές αιτίες» της και να αποκατασταθεί μια «δίκαιη ισορροπία ασφάλειας στην Ευρώπη και τον κόσμο». Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι το Κίεβο και η Ευρώπη «δεν θα εμποδίσουν» τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Οι δημοσιογράφοι δεν είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις, στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντηση που κράτησε δύο ώρες και 45 λεπτά.

Ο Πούτιν κάλεσε πάντως τον Τραμπ στη Ρωσία για μια πιθανή επόμενη σύνοδο κορυφής. «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά. «Είναι ενδιαφέρον, θα μπορούσε να συμβεί», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Γεωπολιτικός και διπλωματικός στόχος

Η σύντομη σύνοδος κορυφής τελείωσε, αλλά προς το παρόν, ο κόσμος πρέπει να είναι ικανοποιημένος με τις δηλώσεις του Ρώσου και του Αμερικανού προέδρου.

Μόνο και μόνο γιατί η διπλωματία επέστρεψε. Και αυτός ήταν ο γεωπολιτικός στόχος: να ξαναρχίσει η διπλωματία να μιλάει.

Ο Τραμπ τερμάτισε βέβαια την «απομόνωση» του Πούτιν ,χωρίς να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει ακλόνητος στις απαιτήσεις του παρά το κόκκινο χαλί και την ενθουσιώδη υποδοχή των Αμερικανών στην Αλάσκα.

Ηταν μόνο η αρχή, αλλά και ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα.

Οσο και αν Ουάσιγκτον και Μόσχα φαίνεται να συμφώνησαν ότι θα υπαγορεύσουν πλέον από κοινού τους νέους κανόνες και οι άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Το Fox News μετέδωσε μετά τη συνάντηση ότιο Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να τηλεφωνεί στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους.

Τρία ζητήματα

Ο Πούτιν έθιξε τρία πολύ σημαντικά ζητήματα:

Πρώτον, δήλωσε δημόσια ότι οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να εργαστούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – επιπλέον αυτών της Ρωσίας, φυσικά.

Το δεύτερο αφορά την εμπορική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πούτιν αναφέρθηκε στο διάστημα, την υψηλή τεχνολογία και την Αρκτική. Η Αρκτική είναι ένα σενάριο που και οι δύο δυνάμεις θεωρούν τεράστιου ενδιαφέροντος.

Και το τρίτο, η ανάγκη αποφυγής μιας σύγκρουσης. Πρέπει να γίνουν τα πάντα, είπε ο Ρώσος πρόεδρος, για να μην φθάσουμε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή σε περίπτωση διαφωνιών.

Οι Ρώσοι λένε ότι αυτό αποτελεί νύξη όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τη Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του κόσμου όπου θα μπορούσαν να προκύψουν αντιπαλότητες εταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Επανέναρξη διμερών σχέσεων

Η πραγματική είδηση της συνόδου της Αλάσκας είναι πάντως, η επίσημη επανέναρξη των διμερών σχέσεων . Αυτή η επανεκκίνηση, θα επηρεάσει την ουκρανική σύγκρουση, αλλά και τις εμπορικές σχέσεις. Ο Τραμπ επανέλαβε το πόσο εστιάζει στην οικονομική διάσταση των σχέσεων.

Οι Ρώσοι, όπως δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ πριν από τη σύνοδο κορυφής, αναμένουν τώρα άρση των κυρώσεων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το πράξουν, μένει να δούμε πώς θα κάνει το ίδιο και η Ευρώπη.

Αλλωστε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δείξει πώς ακολουθούν πάντα τις διαταγές Τραμπ. Έστω και με αρκετή μουρμούρα πίσω από τις κλειστές πόρτες…