Για τις πυρκαγιές στην Πάτρα

Η πίστη στην Παναγιά μας δίνει δύναμη και κρατά την σκέψη μας αγνή και καθαρή ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές που περνάμε στην Πάτρα και την Δυτική Αχαϊα.

Δεν εχω λόγια να περιγράψω τις ώρες που περάσαμε, μπορώ όμως να πω με βεβαιότητα όντας από την πρώτη στιγμή σε όλα τα πεδία των πυρκαγιών και μοιράζοντας τον χρόνο μου είτε στο πεδίο για να συνδράμω ή στο κέντρο επιχειρήσεων στην Πάτρα (ΠΕΚΕ-την καρδιά των επιχειρήσεων) ότι δεν υπήρξε κανένας/καμμιά που δεν έδωσε όλο του τον εαυτό ψυχή και σώμα στη μάχη για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Κορυφαία δύσκολη αλλά αναγκαία στιγμή όταν στο μέσο της φλεγόμενης ΒΙΠΕ, μόνον με τους πυροσβέστες και τους αστυνόμους και το ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας του εργοστασίου αλλά με την ηγεσία της πυροσβεστικής παρούσα και όλους τους αρμόδιους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας Πατρας και Δυτικής Αχαιας ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες της χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ούτε οι εκρήξεις που ακούγαμε απέναντι, μας πτόησαν ούτε οι φλόγες που ήταν δίπλα μας ούτε ο πυκνός καπνός, ούτε οι υποβολιμαίες φήμες περί νεκρών. Η μόνη μας σκέψη ότι αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό θα κάνουμε, με ότι μέσα διαθέτουμε, με όσους άνδρες και γυναίκες και με ότι εξοπλισμό και μηχανήματα έργων και υδροφόρες είχαμε.

Κριτικές για λάθη και ελλείψεις δεν είναι για το μέτωπο είναι για την βελτίωση στο μέλλον όταν θα περάσει ο εφιάλτης. Για όσους θεωρούν οτι υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ελλείψεις δεν έχουν απαραίτητα άδικο αλλά ούτε και δίκιο να το θέτουν τώρα.

Να είστε σίγουροι ότι δεν θα χαριστούμε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, και χωρίς δημόσιες φανφάρες πολιτικές τώρα.

Πολλοί από εμάς, χωρίς χρώματα, ξέρουμε και μπορούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο για τον τόπο χωρίς να αναζητούμε τίποτα άλλο παρά την δυνατότητα να βελτιώνουμε τον τόπο μας ώστε, κυρίως οι νέοι και οι νέες, να αισθάνονται υπερήφανοι για αυτόν κι ας έχουμε εμείς ως επιβράβευση μονον πίκρες και στενοχώριες.

Όσοι είμασταν παρόντες γνωρίζουμε, όσοι ήταν απόντες να ναι καλά επίσης. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Η Παναγιά μαζί μας και βοήθειά μας.

*Ο Φωκίων Ζαΐμης είναι Αντιπεριφερειαρχης Αχαϊας