Πάτρα: Το Σαββατοκύριακο οι απολογίες των συλληφθέντων – «Μπράβο λεβέντη μου» φώναζαν στον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Το Σαββατοκύριακο αναμένονται οι απολογίες των τριών συλληφθέντων για εμπρησμό στην περιοχή της Αχαΐας.

Υπενθυμιζεται ότι έχουν συλληφθεί ένας 19χρονος και ένας 27χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, ενώ για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος. Επίσησς χθες προσήχθη ένα άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, οι δύο που κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά την Κυριακή και ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου το Σάββατο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο 25χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από συντρόφους και μέλη της οικογένειάς του, φωνάζοντας μεταξύ άλλων ότι «μπράβο λεβέντη μου» και «αθώος». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γραμμή του 25χρονου είναι πως προσπάθησε ο ίδιος να σβήσει την φωτιά αλλά του ερχόταν κάφτρες στο πρόσωπο και τότε κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και αποχώρησε.

Σε άλλο κλίμα πραγματοποιήθηκε η άφιξη των άλλων δύο καθώς αποδοκιμάστηκαν από τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος στο σημείο.

Και τους τρεις βαραίνει η κακουργηματική κατηγορία για πρόκληση εμπρησμού από πρόθεση. Ο 19χρονος και ο 27χρονος αντιμετωπίζουν επίσης την κατηγορία της κατ’ εξακολούθηση πρόκληση εμπρησμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά, το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.