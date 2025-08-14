Αντί για μεταρρυθμίσεις, φθηνοί εντυπωσιασμοί

Η δεύτερη κυβερνητική θητεία μπαίνει στην τελική ευθεία και δεν έχουμε δει τη φορολογική μεταρρύθμιση που θα προσελκύσει από τη μία σαν μαγνήτης επενδύσεις και από την άλλη θα είναι ανάσα για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα καταπολεμάει ριζικά τη φοροδιαφυγή.

Ποιο είναι το μυστικό για μια τέτοια μεταρρύθμιση; Η γενναία μείωση των φόρων και στην καλύτερη ένας συντελεστής για όλους 10% ή 15% που θα εξαφανίσει κάθε κίνητρο για φοροδιαφυγή. Αν στην εξίσωση μπει και η αφαίρεση όλων των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα, μόνο θετικές θα είναι οι εξελίξεις για την οικονομία.

Και μπορεί ο Πιερρακάκης προσώρας να απέρριψε την εισήγηση που του έκαναν οι φορομπήχτες του υπουργείου Οικονομικών -για φόρο στα κλειστά ακίνητα προκειμένου να ενοικιάζονται-, αλλά ούτως ή άλλως οι ισχύοντες είναι τόσο πολλοί και παράλογοι που χάνεις το μέτρημα.

Αγοράζεις ένα οικόπεδο και πληρώνεις φόρο μεταβίβασης, μετά αποφασίζεις να χτίσεις ένα σπίτι πληρώνοντας τον ΦΠΑ για την κατασκευή του. Στο μεταξύ η εφορία σού ζητάει να καλύψεις την κατασκευή με τα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί στο έτος απόκτησης. Αν δεν φτάνουν τα χρήμα-τα, παίρνεις δάνειο πληρώνοντας τους τόκους του δανείου.

Εννοείται ότι το σπίτι δεν σου ανήκει μέχρι την οριστική αποπληρωμή του, αλλά κάθε χρόνο πληρώνεις ΕΝΦΙΑ που δεν είναι ανταποδοτικός. Πληρώνεις δηλαδή για ένα σπίτι που ανήκει στην τράπεζα και για ένα οικόπεδο που έχεις πληρώσει τους φόρους του…

Και η κοροϊδία δεν σταματάει εκεί, αλλά πάει και παραδίπλα, όταν το υπουργείο Οικονομικών μάς ενημερώνει ότι θα βάλει στον «πάγο» για μία διετία τα επιτόκια για τα ληξιπρόθεσμα χρέη…

Λες και οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες και επιχειρηματίες) δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται περί εντυπωσιασμού, καθώς σε μια εποχή που μειώνονται τα βασικά επιτόκια το πάγωμα είναι ουσιαστικά αύξηση!

Και με αυτές τις τακτικές που εφαρμόζει παντού ψωμίζεται το Δημόσιο, πληρώνονται τα επιδόματα και πορευόμαστε από μέρα σε μέρα, ελπίζοντας να μη γίνει και τίποτα άσχημο στο Αιγαίο και πάει περίπατο κι ο τουρισμός…

Για την περίοδο 2021 – 2027 η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της πάνω από 76,5 δισ., σε επιδοτήσεις από την ΚΑΠ, το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν προστεθούν και τα 50 δισ. που δόθηκαν στην πανδημία, το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 126,5 δισ. ευρώ που έπεσαν και θα πέσουν στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2027. Και ενώ μιλάμε για πολλά λεφτά, η ανάπτυξη με το ζόρι πιάνει το 2,5% και τρέμουμε τι θα γί-νει το 2026, όταν τελειώσει το Ταμείο Ανασυγκρότησης…

Αντί να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα (είναι 15% στο ΑΕΠ έναντι 24% στην Ε.Ε.), κάνουμε σχέδια για εθνικούς πρωταθλητές που θα κυριαρχήσουν στην Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή μοιράζουμε επιδόματα100 και 200 ευρώ!