Με «Βιβλιάρια απόρων Κορασίδων» δεν σβήνουν οι πυρκαγιές

«Καίγεται η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας»: Είναι ο σχεδόν πανομοιότυπος τίτλος στα περισσότερα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, που αναφέρονται στις πυρκαγιές στην Ελλάδα. «Η φωτιά εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές για πρώτη φορά», είναι ο υπότιτλος.

Και να ήταν μόνο η Πάτρα! Η μισή Ελλάδα, από τη Χίο ως την Πρέβεζα βιώνει και φέτος τον πύρινο εφιάλτη.

Μια θλιβερή «κανονικότητα» που δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και ας δηλώνουν οι αρμόδιοι υπουργοί στην αρχή κάθε αντιπυρικής περιόδου ότι η χώρα είναι… θωρακισμένη απέναντι στις πυρκαγιές.

Καλή ώρα, ο δύσμοιρος υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, που μας διαβεβαίωνε στα τέλη Μαϊου ότι «μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο»

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου καίγεται το σύμπαν στη χώρα και το υπουργείο του ζητά από χιλιάδες κατοίκους μέσω του 112, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες. Δεν το λες και …επιτυχία του περιβόητου Επιτελικού κράτους!

Πάνω από 2,3 εκατομμύρια καμένα στρέμματα από το 2023 μέχρι σήμερα, δεν το λες και επιτυχία.

Σύμφωνοι , η βαθύτερη αιτία είναι η κλιματική κρίση. Η υπερθέρμανση που προκαλείται από τον άνθρωπο καθιστά κάθε πυρκαγιά δυνητικά, πολύ πιο καταστροφική.

Πυρκαγιές έκτης γενιάς

Από το 2017, που συμπίπτει με τη διαδοχή των θερμότερων ετών που έχουν καταγραφεί, οι ειδικοί μιλούν για πυρκαγιές έκτης γενιάς : εκρηκτικές, απρόβλεπτες και αδύνατο να σβήσουν. Είναι αυτοτροφοδοτούμενες «πύρινες καταιγίδες» που είναι ολοένα και πιο συχνές σε όλο τον κόσμο. Από την αρχή του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καεί μέχρι στιγμής φέτος 117% περισσότερα στρέμματα, από την ίδια περίοδο πέρυσι. Με την Ελλάδα δυστυχώς να φλερτάρει με άλλη μία αρνητική πρωτιά.

Ο ανείπωτος ο ηρωισμός των πυροσβεστών δεν φτάνει.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά πλέον απαρχαιωμένες τις μεθόδους δράσης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών που ακολουθούνταν μέχρι τώρα.

Είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν και να επικαιροποιηθούν όλες οι στρατηγικές πρόληψης, χωροταξικού σχεδιασμού, διαχείρισης δασών, συναγερμού και κατάσβεσης.

Το μέλλον επιφυλάσσει καλοκαίρια θερμότερα από οποιαδήποτε άλλα που έχουμε βιώσει στο παρελθόν,

Οι θαλάσσιοι καύσωνες, που κάποτε ήταν σπάνιοι και τοπικοί, θα συμβαίνουν πλέον αρκετές φορές τον χρόνο σε όλη τη Μεσόγειο.

Σε ένα σενάριο προοδευτικής υπερθέρμανσης του πλανήτη, ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και περισσότερο ο κανόνας , πλήττοντας και την τουριστική εικόνα της Μεσογείου ως ενός αναζωογονητικού τόπου διακοπών.

Αναξιοποίητα κονδύλια

Για το λόγο αυτό άλλωστε, η Ευρώπη μας έχει διαθέσει «στα χαρτιά» κάπου 557 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα «χαρτιά» γιατί δυστυχώς – σύμφωνα με τα τελευταία υπάρχοντα στοιχεία -μέχρι το τέλος του 2024 είχαν απορροφηθεί μόλις 57,8 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 προβλέπονταν να απορροφηθούν μόλις 84,6 εκατομμύρια – δηλαδή λιγότερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από το Focus Report Παρατηρητηρίου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Οι δαπάνες αφορούν έναν πολύ μικρό αριθμό έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για τα περισσότερα έργα δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη. Και ας προειδοποιεί το Focus Report ότι «η ετοιμότητα του υπουργείου σε όρους εξοπλισμού, τεχνογνωσίας και επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού είναι καθοριστική για το πόσο αποτελεσματικά θα αντεπεξέλθει στον κίνδυνο των πυρκαγιών»

Είναι σαφές ότι το Επιτελικό κράτος απέτυχε για άλλη μια φορά. Και οι πληγές δεν επουλώνονται με επικοινωνιακού τύπου παρεμβάσεις για αναστολή του ΕΝΦΙΑ στις πυρόπληκτες περιοχές.

Οι πολίτες απαιτούν πράξεις για την πυροπροστασία και όχι …Βιβλιάρια Απόρων Κορασίδων. ‘Οπως έκανε η αλήστου μνήμης Φρειδερίκη , όπως είπε ένας φίλος Πατρινός που είδε την περιουσία του να καίγεται. Έστειλε μάλιστα και ένα απόκομμα πατρινής εφημερίδας του 1957, όταν «οι Βασιλείς, πραγματοποιώντες την περιοδείαν των εις τας πόλεις και κωμοπόλεις της Πελοποννήσου διά την απονομήν βιβλιαρίων προικοδοτήσεως εις άπορα κορίτσια, αφίχθησαν εις Πάτρας. Οι Βασιλείς υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του πλήθους απένειμαν 372 βιβλιάρια εις εορτήν οργανωθείσαν επί της πλατείας του Αγίου Γεωργίου».

Μήπως δούμε και τώρα το Επιτελικό κράτος να μοιράζει στην καμένη Πάτρα … «βιβλιάρια πυρόπληκτων» για να καταλαγιάσει την οργή για την απουσία του…