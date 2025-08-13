Το ReArm Europe μας μάρανε

«Στο ίδιο έργο θεατές», «κάθε χρόνο τα ίδια», δύο από τις τετριμμένες και συνηθισμένες φράσεις κάθε φορά που μια μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, τα σπίτια, τις περιουσίες και τους κόπους μιας ζωής.

Μάλλον όμως πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα…

Το ποιος βάζει τις πυρκαγιές, το αν υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, οι ανεκδιήγητοι που με 9 μποφόρ αποφασίζουν να κάψουν κλαδιά, είναι μια άλλη συζήτηση.

Φυσικά δεν πλήττεται μόνο η Ελλάδα από τις πυρκαγιές – βέβαια το να φτάσουν οι φλόγες μέσα στον αστικό ιστό πρωτεύουσας, ίσως είναι μόνο ελληνικό «επίτευγμα».

Αυτόν τον Αύγουστο, τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε φοβερό καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες πυρκαγιές σε περιοχές της νότιας Ευρώπης, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις σε περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και των Βαλκανίων, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ισπανία, ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρά εγκαύματα στο Tres Cantos, κοντά στη Μαδρίτη, όπου άνεμοι με ταχύτητα άνω των 70 χλμ/ώρα έσπρωξαν τις φλόγες κοντά σε κατοικίες, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μιας λοιπόν και δεν μιλάμε μόνο για ελληνικό φαινόμενο, τι κάνει η Ευρώπη; Μα φυσικά, δίνει έναν πακτωλό χρημάτων για τον… επανεξοπλισμό της, με το βλέμμα στον πόλεμο στην Ουκρανία, «σε περίπτωση που» μας επιτεθεί (; ) η Ρωσία και φυσικά με δεδομένη την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ προς την ήπειρο.

Όπως έδειξε και έρευνα των Financial Times, όχι απλά επανεξοπλίζεται η Ευρώπη, αλλά ουσιαστικά ετοιμάζεται για πόλεμο.

Μήπως λοιπόν η Ευρώπη, αντί να δώσει 800 δισ. για τον επανεξοπλισμό της (αλήθεια, ποια χώρα εκτός ΕΕ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE;) , να διαθέσει και (σοβαρά) κονδύλια και μέσα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων;

Η κατάσταση πλέον είναι εκτός ελέγχου, η οικολογική καταστροφή τεράστια, η μανία της φωτιάς τέτοια που τα διαθέσιμα μέσα και το υπάρχον δυναμικό, απλώς δεν επαρκούν πια.

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα συλλογικό τραύμα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαρκώς με τα αλλεπάλληλα ραντεβού με το 112. Η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί έτσι, ίσως δεν υπάρχει πολίτης που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν έχει επηρεαστεί (είτε στην πράξη, είτε ψυχολογικά) από κάποια πυρκαγιά τα τελευταία χρόνια.

Και μια σημείωση: Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα 33 εναέρια. Το 2024, στο μέτωπο μόνο της βορειοανατολικής Αττικής, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση, επιχειρούσαν…36.