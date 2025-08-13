Ο στρατός θα στείλει «σπίτι» τον Νετανιάχου;

«Μπίμπι, σταμάτα να σκοτώνεις, προδίδεις την ιστορία του Ισραήλ»: Κάπου 200 απόστρατοι και έφεδροι πιλότοι της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συγκεντρώθηκαν κοντά στο αρχηγείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στη Γάζα. «Στον πόλεμο, υπάρχουν νόμοι και πάντα τους σεβόμασταν. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά: 60.000 θάνατοι είναι ντροπή», τόνισαν οι οργανωτές της πρωτοφανούς για το Ισραήλ, εκδήλωσης διαμαρτυρίας.

«Μην θυσιάζετε τους γιους μας μέχρι θανάτου στη Γάζα όταν ο στόχος δεν είναι η ασφάλεια του Ισραήλ, ούτε η επιστροφή των ομήρων και είναι αντίθετος με τη γνώμη της μεγάλης και σαφούς πλειοψηφίας του κοινού», τόνισε εκ μέρους των διαδηλωτών,ο έφεδρος πιλότος Γκάι Πόραν.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, περίπου 600 πρώην αξιωματικοί των υπηρεσίων ασφαλείας του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων αρκετοί πρώην επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, κάλεσαν με κοινή επιστολή τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Την επιστολή αυτή έχουν υπογράψει σήμερα πάνω από 1800 έφεδροι αξιωματικοί.

Η απόφαση του Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και στους κόλπους του στρατού. Αλλωστε , ελήφθη παρά την έντονη αντίθεση του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς έχει προκαλέσει φόβους για την τύχη των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, καθώς και για τους στρατιώτες, τους πολίτες και τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.

«Μας οδηγούν στο σκοτάδι»

«Αρκετά! Σταματήστε αυτόν τον περιττό πόλεμο της ανοησίας», φώναξε ο

πρώην αρχηγός του Γενικού επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Νταν Χάλουτζ, που μετείχε στη διαδήλωση των εφέδρων της Πολεμικής Αεροπορίας

Απευθυνόμενος στον νυν αρχηγό του Επιτελείου, στρατηγό Ζαμίρ, ο Χαλούτζ πρόσθεσε: «Μην αφήσετε τους Μεσσιανικούς να μας οδηγήσουν στο σκοτάδι..»

Ο στρατηγός Ζαμίρ αντιτάχθηκε στα σχέδια για τη Γάζα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

«Ο αρχηγός του στρατού καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει και δεν σκοπεύει να παραδώσει τον στρατό στον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Κατζ», δήλωσε μια στρατιωτική πηγή στους «Times of Israel ». Ποτέ πριν δεν είχαν ακουστεί τόσες πολλές επικριτικές δηλώσεις από το ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό,κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Από τους στρατιωτικούς που φοβούνται ότι μια ανεξέλεγκτη εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια του Νετανιάχου. Ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί στα χέρια των …πολιτικών, για να παραφράσω τον Κλεμανσό.

Ο ίδιος ο στρατηγός Ζαμίρ είχε πει σε ανώτερους αξιωματικούς και αρκετούς αξιωματούχους ότι η οικογένεια του Νετανιάχου και οι στενότεροι σύμμαχοι προσπαθούν να τον απολύσουν.

Ο μικρότερος γιος του Νετανιάχου ήταν αυτός που κατηγόρησε τον Ζαμίρ για απόπειρα πραξικοπήματος. Ο πατέρας του δεν έχει αποστασιοποιηθεί από αυτή την κατηγορία. Τον διοικητή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων υποστηρίζουν επίσης χιλιάδες έφεδροι και πρώην πιλότοι μαχητικών.

Οι στρατιωτικοί υποστηρίζονται από χιλιάδες διαδηλωτές που εδώ και 22 μήνες απαιτούν τον τερματισμό της σύγκρουσης, τη διάσωση των ομήρων και τη δημιουργία μιας πολιτικής διαδικασίας για τη Γάζα.

Για τον Νετανιάχου, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, επειδή καμία δύναμη και κανένας πολιτικός στο Ισραήλ δεν είναι τόσο σεβαστός όσο οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Και πολλοί λένε πώς ελπίζουν ότι, με κάποιον πρωτοφανή τρόπο, ο στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο για να σώσει το Ισραήλ. Ένα κλίμα αδιανόητο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Βολταίρος έλεγε ότι «απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι’ αυτό, όλοι οι δολοφόνοι τιμωρούνται, εκτός αν σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς και υπό τον ήχο σαλπίγγων». Μήπως όμως σωπαίνουν οι «σάλπιγγες» για τον Νετανιάχου και τους ακροδεξιούς εταίρους του;