Η πείνα στη Γάζα

Εδώ και εβδομάδες, καθώς οι διαδηλώσεις για την ‘πείνα στη Γάζα’ συνεχίζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις εντείνονται, η λογική και η αλήθεια κάνουν τιτάνιες προσπάθειες να αποδείξουν – όχι μόνο να πουν – σε όσους φωνάζουν, ότι οι διαστάσεις του λιμού στη Γάζα μακράν απέχουν από την πραγματικότητα.

Αναπόφευκτα, σε μια εμπόλεμη ζώνη, και ιδιαίτερα σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως η Λωρίδα της Γάζας, σίγουρα υπάρχει σημαντική έλλειψη σε πολλά βασικά αγαθά. Επίσης, πολλά αγαθά που μπαίνουν με τα φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας, αντί να διανέμονται στους άμαχους, όπως γίνεται στα σημεία διανομής των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λεηλατούνται από τη Χαμάς, η οποία στη συνέχεια τα πουλάει ‘μαυραγορίτικα’ σε εξωπραγματικές τιμές, πλουτίζοντας από την ανθρωπιστική βοήθεια εις βάρος του λαού της Γάζας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι πολλοί κάτοικοι της Γάζας είναι άνεργοι και συνεπώς δεν έχουν τους πόρους να ανταπεξέλθουν στις τιμές που ζητάει η Χαμάς στην αγορά, το αποτέλεσμα, αναπόφευκτά, είναι ότι κάποια παιδιά και ενήλικες να υποσιτίζονται. Γι’ αυτό όμως, δεν ευθύνεται ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, ούτε ο ΟΗΕ, αλλά ούτε και η Ευρώπη.

Οι εικόνες σκελετωμένων παραπληγικών παιδιών, δίπλα στα αδελφάκια τους που φαίνονται καλοθρεμμένα, αποδείχθηκε ένα χυδαίο ψέμα από μια κατάπτυστη προπαγάνδα που δεν δείχνει τον παραμικρό σεβασμό ούτε στα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, ούτε και στα συναισθήματα του ευαίσθητου δυτικού κόσμου. Τα παιδιά αυτά είναι σίγουρα άρρωστα και καλό είναι οι χώρες της Δύσης να αναλάβουν την περίθαλψή τους – όπως, έκαναν πολλοί Ισραηλινοί πριν την 7η Οκτωβρίου. Η Βίβιαν Σίλβερ για παράδειγμα. Η Βίβιαν, την οποία είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά, φρόντιζε η ίδια για τη μεταφορά παιδιών από τη Γάζα σε νοσοκομεία του Ισραήλ για εγχειρήσεις και θεραπείες. Εκτός των παιδιών που βοηθούσε, η Βίβιαν προωθούσε και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των Παλαιστινίων γυναικών ώστε να μπορέσουν να στήσουν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις και να ορθοποδήσουν οικονομικά. Παρά το σημαντικό ανθρωπιστικό της έργο προς τον λαό της Γάζας, η Βίβιαν δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, σε ηλικία 74 ετών, μέσα στο σπίτι της στο Κιμπούτς Μπεερί, όπως και άλλα 1.200 άτομα, από τους τρομοκράτες της Χαμάς – τους διοικητές της Γάζας, που επιτέθηκαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Την ίδια και χειρότερη τύχη είχαν και άλλοι Ισραηλινοί κάτοικοι των Κιμπούτς της παραμεθορίου, που φρόντιζαν για την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων της Γάζας σε νοσοκομεία του Ισραήλ, μεταξύ άλλων ο Γιόραμ Μέτσγκερ, ο Χάιμ Πέρι και ο Άλεξ Ντάντσιγκ (καθηγητής Πανεπιστημίου Ιστορίας του Ολοκαυτώματος), οι οποίοι απήχθησαν από τα σπίτια τους και άφησαν την τελευταία τους πνοή στα τούνελ της Χαμάς.

Επίσης, μας πληροφορούν πολλές χώρες με βίντεο και φωτογραφίες – μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος – όλες Αραβικές χώρες– ότι φροντίζουν ώστε χιλιάδες δέματα με τρόφιμα να φτάσουν, αν όχι οδικώς, τουλάχιστον από αέρος στη Γάζα καθημερινά, με πρωτοβουλία τους.

Παράλληλα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο με εικόνες από τα κέντρα διανομής του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπου επικρατεί απόλυτη τάξη, και όπου γυναίκες κάθονται σε σειρές και χαμογελούν στον φακό περιμένοντας να έρθει η σειρά τους να γεμίσουν τις τσάντες τους με τις προμήθειες που τους παρέχονται δωρεάν. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και βίντεο για έναν φούρνο που έστησε η Αίγυπτος δίπλα στα σύνορα με τη Γάζα, για να μοιράζει πίτες στους πολίτες της Γάζας, αντί για αλεύρι.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που σε πολλές πόλεις του κόσμου, και στην Ελλάδα, γίνονται διαμαρτυρίες και πορείες κατά του Ισραήλ εξαιτίας της ‘πείνας στη Γάζα’, που στην ουσία δεν υφίσταται, τουλάχιστον, όχι στην κλίμακα που η προπαγάνδα της Χαμάς υποστηρίζει. Πρόκειται για μια εμπόλεμη ζώνη που αναπόφευκτα υπάρχουν ελλείψεις και στερήσεις. Οι διαδηλωτές επαναλαμβάνουν τις θέσεις της Χαμάς τυφλά και άβουλα, ενώ τα τεκμήρια τις καταρρίπτουν.

Ίσως όμως κάνω λάθος. Τελικά, ίσως, όσοι φωνάζουν για ‘πείνα στη Γάζα’ έχουν δίκιο και πράγματι να υπάρχει πείνα στη Γάζα. Μάλιστα σε σημείο που οι μελλοθάνατοι από την πείνα διατάσσονται να σκάψουν τον ίδιο τους τον τάφο.

Την ώρα που η Χαμάς θριαμβολογεί για την επιτυχία της προπαγάνδας της κατηγορώντας το Ισραήλ για όλα τα δεινά στη Γάζα, που στην πραγματικότητα έχει προκαλέσει η ίδια και για τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε, επιτιθέμενη στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η ίδια τρομοκρατική οργάνωση ανεβάζει στο διαδίκτυο ένα 6-λεπτο βίντεο.

Το βίντεο αυτό, τραβηγμένο από τρομοκράτη της Χαμάς, δείχνει ένα δεσμοφύλακα με παχύ χέρι από την πλούσια διατροφή να δίνει μια κονσέρβα σε έναν σκελετωμένο άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός, ο Εβιατάρ Νταβίντ, είναι όμηρος εδώ και 660 ημέρες σε ένα στενό σκοτεινό υπόγειο τούνελ στη Γάζα και όχι μόνο λιμοκτονεί, αλλά έχει υποχρεωθεί από τους δεσμώτες του, να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο, όπως δείχνει το βίντεο της Χαμάς.

Στον Νταβίντ δεν φτάνουν ούτε ψίχουλα από τα εκατομμύρια τόνους τροφίμων που μοιράζει το Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας, τους ίδιους που γλεντούσαν στους δρόμους όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς οδηγούσαν τον Νταβίντ στην ομηρία. Και ώ, τι ειρωνεία, ενώ ο κόσμος διαδηλώνει στους δρόμους, τα τρόφιμα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι του Ισραήλ, η οικογένεια του Νταβίντ και πιθανόν και ο ίδιος ο Νταβίντ, δεν φτάνουν στον ίδιο, που λιμοκτονεί και σκελετωμένος, σκάβει τον τάφο του.

Με το ανατριχιαστικό αυτό βίντεο του Εβιατάρ Νταβίντ, ενός από τους 250 Ισραηλινούς που απήγαγε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σκελετωμένου από την ασιτία, θέλησε η Χαμάς να αποδείξει ότι ‘οι Ισραηλινοί όμηροι πεινάνε, όπως πεινάνε και τα παιδιά της Γάζας. Η κίνηση της Χαμάς να δημοσιεύσει αυτό το βίντεο φάνηκε σε πολλούς Παλαιστινίους ως το αποκορύφωμα της ηλιθιότητας, όπως έγραψαν έξαλλοι στα κοινωνικά δίκτυα. Κάνουν όμως λάθος. Δεν είναι ηλιθιότητα. Είναι η επισφράγιση της νίκης της Χαμάς σε όσους τυφλά τη στηρίξαν και συνεχίζουν να τη στηρίζουν, όποια και αν είναι η αλήθεια, όποιο και αν είναι το πραγματικό της πρόσωπο. Η νίκη του φονταμενταλισμού της Χαμάς έναντι στη φιλελεύθερη Ελλάδα και Ευρώπη.

Η απλότητα, η κοινοτοπία και η ευκολία της κατρακύλας από κράτος Δημοκρατίας, φιλελευθερισμού και σεβασμού του πολίτη, σε κράτος μίσους και καταδίκης μιας μερίδας του (προς το παρόν, διότι συνήθως ακολουθούν και άλλες – γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ, κα.) από την τρομοκρατία του φόβου, του ψέματος και της προκατάληψης είναι συγκλονιστική. Τουλάχιστον, τα σημερινά γεγονότα ίσως δίνουν απάντηση στο ερώτημα που ακούμε σε κάθε τελετή μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όπου τιμάμε τα έξι εκατομμύρια Εβραίους – μεταξύ αυτών και 63.800 Έλληνες Εβραίους το θρήσκευμα – που βρήκαν τραγικό θάνατο στα κρεματόρια. Εδώ και 80 χρόνια αναρωτιόμαστε: «Μα καλά, πώς έγινε; Πού ήταν η κοινή λογική και ο κόσμος να το σταματήσει;».

Η απάντηση μας δίνεται σήμερα: Έτσι ξεκίνησε. Τόσο απλά και τόσο εύκολα. Το πού μπορεί να πάει δεν θέλουμε καν να το φανταστούμε. Γι’ αυτό, καλύτερα να σταματήσει εδώ. Το συντομότερο.

*Ο Ηλίας Μεσσίνας είναι αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και συγγραφέας βιβλίων για τον αειφορικό σχεδιασμό και την πολιτιστική κληρονομιά.