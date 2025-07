Χαμένοι στο μέτρημα των τρισ.

Την προηγούμενη Τετάρτη, η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων. Για όλους εμάς που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτής της αξίας, θα παραθέσουμε μια σειρά από σχετικά μέτρα σύγκρισης. Η κεφαλαιοποίηση του γίγαντα ημιαγωγών ΑΙ είναι πλέον συγκρίσιμη με παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις όπως η Ιαπωνία και η Ινδία, ή ίση σχεδόν με το μισό του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500, 13 φορές περισσότερη από την αξία των 50 μεγαλύτερων αθλητικών εταιρειών στον κόσμο και δεκαπλάσια από την περιουσία του Έλον Μασκ, που εκτιμάται στα 400 δισ. δολάρια. Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά κατά 100 δισ. δολάρια αυτή άλλων κροίσων, όπως των Λάρι Έλισον (Oracle), Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta Platforms), Τζεφ Μπέζος (Amazon).

Η κεφαλαιοποίηση των 4 τρισ. δολαρίων αντιστοιχεί στο άθροισμα των 216 εταιρειών που βρίσκονται στο τέλος του δείκτη S&P 500 και περιλαμβάνουν οικεία ονόματα, όπως General Mills, Dollar Tree, Domino’s Pizza, Best Buy. Με την αξία αυτή, κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει τις 50 πιο δημοφιλείς ομάδες των σπορ, όπως Dallas Cowboys, New York Yankees, Ρεάλ Μαδρίτης, όλες τις ομάδες της Formula One, κ.ά.

Ακόμη και με αυτά τα παραδείγματα και τις συγκρίσεις, το μέγεθος παραμένει δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος, ειδικά αν σκεφτεί πως η κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του κλάδου τεχνολογίας ΑΙ -που βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας- θα συνεχίσει να διογκώνεται, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Ακόμη πιο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι το πέρασμα της κεφαλαιοποίησης από δισ. σε τρισ. έγινε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κυρίως πως το top 10 της κεφαλαιοποίησης στη Wall Street έχει συνολική αξία που ξεπερνά το 22,4 τρισ. δολάρια. Απίστευτος πλούτος.