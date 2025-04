Όμορφος και φίνος

Έχει δηλώσει ότι θεωρεί τη λέξη «δασμός» ως την τέταρτη πιο όμορφη λέξη στο λεξικό, μετά από τα λήμματα «Θεός», «αγάπη» και «θρησκεία».

Δεν ξέρω αν η «ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» («Ο Ηλίθιος»), ο ένοικος του Λευκού Οίκου θεωρεί, πάντως, ότι θα σώσει την Αμερική.

Βρήκαν και μία φόρμουλα μαθηματική, για να εξηγήσουν τη μεθοδολογία για τους δασμούς, που προκάλεσαν διεθνώς αναστεναγμούς.

Στον διαδικτυακό ωκεανό κολυμπά ο μαθηματικός τύπος, αλλά μένει γρίφος. Βλέπω παντού αναλύσεις ότι διαιρεί το εμπορικό πλεόνασμα μιας χώρας με τις ΗΠΑ με το σύνολο των εξαγωγών της και στη συνέχεια το πηλίκο διά δύο. Συγγνώμη, αλλά πέντε σύμβολα δεν είναι αστείο. Ιt’s all Greek to me. Ρωτώ το ChatGPT.

«Δτi: Η μεταβολή του δασμολογικού συντελεστή για τη χώρα ή τον τομέα i.

xi: Οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς τη χώρα i.

mi: Οι εισαγωγές των ΗΠΑ από τη χώρα i.

ε: Ελαστικότητα της ζήτησης ή συντελεστής προσαρμογής (πιθανώς δείχνει πόσο ανταποκρίνεται η αγορά στις αλλαγές των δασμών).

φ: Ένας εμπειρικός συντελεστής που μπορεί να σχετίζεται με πολιτικούς ή οικονομικούς παράγοντες».

«Μπορεί» και «πιθανώς» δεν είναι ορισμός. Είναι κουραστικό να πρέπει να στέκεσαι σε τέτοιες κοινοτοπίες, μα ο αριθμός δεν είναι αυτοσχεδιασμός.

Πάρτε για παράδειγμα το 20%, με το οποίο θα επιβαρυνθεί η Ε.Ε. Η Ουάσιγκτον υπολογίζει τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ στο 39% και το μειώνει στο μισό για να καταλήξει, σε αυτό που χαρακτήρισε «αμοιβαίους» δασμούς.

Τι συνυπολογίζει; Ποιες διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων διακρίνει; Τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας; Μα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί που πωλούν στην αγορά της Ε.Ε. πληρώνουν τον ίδιο ΦΠΑ με τους παραγωγούς των ΗΠΑ. Αλλά ακόμα κι έτσι, οι συντελεστές ΦΠΑ στην Ε.Ε. είναι κοντά στο 20%, πώς φτάνεις στο 39%;

Από τον κήπο των Ρόδων. Τα μαθηματικά δεν είναι ένα παιχνίδι συμβόλων. Για κάποιους σίγουρα δεν είναι καν παιχνίδι. Αυτονομούνται, ξεφεύγουν από την ευθεία, διευρύνουν τον κόσμο και μας λένε μία καινούργια ιστορία. Κρύα, όσο τα ακατοίκητα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, από τα οποία οι πιγκουίνοι λήστευαν την Αμερική. Μην ψάχνεις μαθηματική λογική. Δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει και στρατηγική.