Στην εποχή των Tramponomics

Η σκέψη του Τραμπ είναι απλή, έως και επαναστατική. Θα μειώσει τους φόρους για τους Αμερικανούς -και για όσες επιχειρήσεις μετοικήσουν στην Αμερική-, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να αποπληρώνει και το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, θα επιβάλει δασμούς στους Ευρωπαίους, στους Κινέζους, στους Καναδούς και όποιους άλλους «μεταχειρίζονται πολύ άσχημα» την Αμερική, ώστε να πληρώνουν εκείνοι το χρέος και να αναπληρώνουν τα έσοδα που θα χάσουν τα κρατικά ταμεία από τους μειωμένους φόρους.

Το εν λόγω οικονομικό μοντέλο έχει και ηθικό – εθνικό περίβλημα, στο οποίο βασίζεται εν πολλοίς και στο όραμα MAGA (Make America Great Again): Οι δυτικοί σύμμαχοι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχτισαν την ευημερία τους σε βάρος της Αμερικής, την εκμεταλλεύθηκαν εμπορικά και απολάμβαναν δωρεάν τη στρατιωτική της προστασία. Στο εξής η προστασία στους εταίρους θα πωλείται ακριβά και ο μερκαντιλισμός θα επιστρέψει στον πλανήτη ως… out of the box οικονομικό δόγμα εν έτει 2025.

Ο Άνταμ Σμιθ μπορεί και να τράβαγε τα μαλλιά του, αλλά ο Τραμπ δίνει εντολή στην ιστορία να τετραγωνίσει τον κύκλο. Παραπλεύρως δίνει εντολή και στη Fed να μειώνει επιτόκια, την ώρα που η δασμολογική του ατζέντα θεωρείται δεδομένο ότι θα τροφοδοτήσει τον εγχώριο πληθωρισμό.

Στο συγκεκριμένο, τελευταίο σκέλος τα Tramponomics παραπέμπουν κατά τι στα Erdoganomics, στην ανορθόδοξη οικονομική συνταγή Ερντογάν, που είχε τινάξει στον αέρα τα τουρκικά συναλλαγματικά αποθέματα και είχε κατακρημνίσει τη λίρα.

Το δολάριο μάλλον δεν αντιμετωπίζει ανάλογο κίνδυνο για προφανείς λόγους και, κυρίως, γιατί η Fed παραμένει (προς το παρόν) ανεξάρτητη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Με δεδομένο ότι το κόστος των δασμών επιβαρύνει τους εισαγωγείς και όχι τους ξένους εξαγωγείς, θα μετακυλιστεί ντε φάκτο στους Αμερικανούς καταναλωτές. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το Forbes, ότι με δασμούς μόνον 10% το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό θα επιβαρυνθεί με πρόσθετους έμμεσους φόρους 1.700 δολαρίων ετησίως. Σύμφωνα επίσης με το Tax Foundation η επιβολή δασμών 25% σε Μεξικό και Καναδά και 10% στην Κίνα θα φέρει αθροιστική αύξηση έμμεσων φόρων κατά 1,2 τρισ. δολάρια έως το 2034 – ήτοι τη μεγαλύτερη φορολογική αναδιανομή των τελευταίων δεκαετιών σε βάρος των μεσαίων και χαμηλότερων στρωμάτων…