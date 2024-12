Οι «Αλχημιστές» του διαδικτύου

Σε μποϊκοτάζ κατά της… Wikipedia καλεί ο Ελον Μασκ τους οπαδούς του. Με αφορμή την έκκληση για δωρεές του Wikimedia Foundation- του μη κερδοσκοπικού οργανισμού πίσω από τη Wikipedia – ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αντιτάχθηκε με το επιχείρημα ότι η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια είναι πολύ …πονηρή.

Μια κατηγορία τουλάχιστον ασυνήθιστη: η Wikipedia, η οποία είναι εδώ και καιρό θεσμός, καθώς γράφτηκε με εξαιρετική προσοχή και περιλαμβάνεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις.

Ο Μασκ θα μπορούσε απλά να αγνοηθεί. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Γιατί όχι μόνο διαδίδει ρητορική μίσους και παραπληροφόρηση ο ίδιος – αλλά γιατί μοιράζεται και αντίστοιχο περιεχόμενο με τους περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακολούθους στο X.

Με μια ανάρτηση στο Χ , ο Μασκ επιβεβαίωσε μάλιστα ότι ισχύει η προσφορά του να δώσει στη Wikipedia ένα δισεκατομμύριο δολάρια εάν αλλάξει …το όνομά της σε …«Dickipedia» -« Πονηρή εγκυκλοπαίδεια», σε ελεύθερη μετάφραση.

Στο μυαλό του Μασκ

Τι έχει όμως στο μυαλό του ο πολυδισεκατομμυριούχος με την περιουσία των 400 δισ., που την αύξησε κατά 77% από την εκλογή του Τραμπ και μετά; Ο Μασκ μάλλον θεωρεί ότι η Wikipedia συνιστά ενοχλητικό ανταγωνισμό! Γιατί πλησιάζουν στο τέλος οι καιροί που τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες μπορούσαν να δημιουργηθούν μόνο αν οι άνθρωποι συγκέντρωναν τους όρους και τις απαραίτητες γνώσεις.

Τώρα έρχονται οι «μητέρες κειμένου» με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Επιπλέον, οι γεννήτρες κειμένων μπορούν να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρουν και πολιτικές συμπεριφορές. Να δημιουργηθούν δηλαδή, κλώνοι της Wikipedia με ακροδεξιό στυλ που να χωράνε έξυπνα, ιστορίες συνωμοσίας. Με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα από τον Μασκ και τους άλλους μεγιστάνες της AI, αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα.

Αυτά τα κείμενα, όπως και πολύ άλλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με τη σειρά τους , για την «εκπαίδευση» και άλλων κειμένων και δικτύων τεχνητής νοημοσύνης, στο ίδιο πλαίσιο. Για τη διάδοση ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης.

Η αδύνατη αλήθεια

Δυστυχώς μια αλήθεια μπορεί να είναι αδύνατη, αν αρκετοί άνθρωποι πειστούν για το αντίθετο. Ο,τι κι αν είναι αυτό, όσο και αν φαντάζει ακόμη και γελοίο.

Η ζωή είναι γεμάτη με καθημερινές ανυπόστατες εικασίες,ειδικά , σε μια εποχή αλλεπάλληλων κρίσεων και ελεγχόμενων από δισεκατομμυριούχους, κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.Για παράδειγμα: Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Νιού Χάμσαϊρ διαπίστωσε ότι πολλοί Αμερικανοί είτε πιστεύουν είτε δεν είναι σίγουροι για αποδεδειγμένες μυθοπλασίες: Το 19% πιστεύει ότι η Γη είναι επίπεδη.

Το 25% έχει πειστεί ότι ο πλανήτης μας δεν είναι δισεκατομμυρίων ετών αλλά μόλις 6.000 χρόνων , το 28% ότι με τους εμβολιασμούς γίνεται εμφύτευση μικροτσίπ και το 29% πώς δεν έχει γίνει καμία προσεδάφιση στη σελήνη.

Μπορεί η ταχέως εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ο αυτοματισμός και η ρομποτική, να μην ελέγχουν ακόμη τη ζωή μας. Αλλά η εξαγορά της τεχνολογίας μπορεί να είναι ο πιο τρομακτικός μελλοντικός κόσμος. Με μια παραπληροφόρηση ανεξέλεγκτη, ειδικά μέσω των «Διαδικτυακών Αλχημιστών», που μας απασχολούν με τα ασήμαντα, αντί να μοιραζόμαστε επαληθεύσιμες αλήθειες.

Όπως γράφουν οι Ρίτσαρντ Γουίλκινσον και Κέιτι Πίκετ στο εξαιρετικό τους βιβλίο «The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone , «ως ψηφοφόροι έχουμε χάσει κάθε συλλογική πεποίθηση ότι η κοινωνία θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Αντί για μια καλύτερη κοινωνία, το μόνο πράγμα για το οποίο σχεδόν όλοι προσπαθούν είναι να βελτιώσουν τη θέση τους – ως άτομα – μέσα στην υπάρχουσα κοινωνία». Δυστοπικό και δυσοίωνο συμπέρασμα, αλλά ποιος διαφωνεί;