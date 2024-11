«Remember, remember, the fifth of November/Gunpowder treason and plot/We see no reason/Why Gunpowder treason/Should ever be forgot…»

«Θυμήσου την 5η Νοέμβρη». Θυμούνται οι Βρετανοί τη Συνωμοσία της Πυρίτιδας, τη «νύχτα του Γκάι Φοκς» ή «Νύχτα των Πυροτεχνημάτων». 5 Νοεμβρίου του 1605, ο Γκάι Φοκς συνελήφθη με τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών που είχε αποθηκεύσει κάτω από το κτίριο της Βουλής των Λόρδων.

Γιατί; Εν συντομία, ο Ιάκωβος Α’ ήταν ένας σκληροπυρηνικός Προτεστάντης και οι Καθολικοί αισθάνθηκαν ότι κινδυνεύουν. Ο Ρόμπερτ Κέιτσμπι επεξεργάστηκε ένα σχέδιο εξόντωσής του. Θα ανατίναζε τη Βουλή των Λόρδων την ώρα που ο βασιλιάς θα απηύθυνε χαιρετισμό.

Ανάμεσα σ’ αυτούς που στρατολόγησε ήταν ο πρώην στρατιωτικός Γκάι Φοκς. Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε, ο Φοκς πιάστηκε επ’ αυτοφώρω δίπλα σε 36 βαρέλια με πυρίτιδα, κρεμάστηκε και διαμελίστηκε. Οι Προτεστάντες νίκησαν και από το 1606 το γιορτάζουν με πυροτεχνήματα και φωτιές, στις οποίες καίνε ομοιώματα του Φοκς. Μαθαίνω και σύγχρονων πολιτικών.

Ο Φοκς, χρόνους πολλούς μετά, κέρδισε στα μυθοπλαστικά. Η μάσκα του, μετά τη μεταφορά του κόμικ των Ντέιβιντ Λόιντ και Άλαν Μουρ στον κινηματογράφο («V for Vendetta»), έχει γίνει ένα κοινό εμπορικό σήμα για χρήση σε διαμαρτυρία κατά της τυραννίας.

Ο Φοκς κέρδισε. Ίσως γιατί «κάτω από τη μάσκα υπάρχει μια ιδέα… και οι ιδέες είναι αλεξίσφαιρες». Το κάλεσμα του μασκοφόρου V βρίσκει ανταπόκριση. Γι’ αυτό κι η δική του απόπειρα πετυχαίνει. Το κοινοβούλιο τινάζεται στον αέρα!

Εκτοξεύονται οι συμπτώσεις. Πρώτα οι ημερολογιακές. Η 5η Νοεμβρίου 2024, όποιος/α πρόεδρος στις ΗΠΑ κι αν ανακηρυχθεί, είναι ιστορική.

Ο μεν θα είναι ο δεύτερος που θα κερδίσει μια μη συνεχόμενη θητεία στον Λευκό Οίκο, μετά την Ημέρα Πολιορκίας στις 6 Ιανουαρίου 2020, την καταδίκη για κακουργήματα και δύο εναντίον του απόπειρες δολοφονίες.

Η δε, αν εκλεγεί, θα σπάσει τη γυάλινη οροφή σχεδόν 250 χρόνων.

Θα είναι η 5η Νοεμβρίου 2024 εκρηκτική; Ποιοι θα κάνουν την ανατροπή; Σε μια χώρα διχασμένη σε Διαμαρτυρόμενους και Καθολικούς -όχι φυσικά με όρους θρησκευτικούς- η βαθιά κρίση του συστήματος εξουσίας σπάει τις πλάκες κι η λάβα βγαίνει. Πολιτείες είναι και οι μπλε, και οι κόκκινες. Ηνωμένες δεν είναι.