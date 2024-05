Ντόναλντ Τραμπ: Μήπως τελικά η ιστορική καταδίκη τον ευνοεί;

Η απόφαση δικαστηρίου να κρίνει ένοχο τον Ντόναλντ Τραμπ για συνολικά 34 πλημμελήματα και κακουργήματα, που αφορούν το πώς κατεγράφη στα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας η πληρωμή της πορνοσταρ Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να κρατήσει το στόμα της κλειστό, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του ίδιου και πολιτικών συμμάχων του. Τονίζουν ότι πρόκειται για μία πολιτικά υποκινούμενη καταδίκη, ένα προεκλογικό κυνήγι μαγισσών.

Αυτό είναι βεβαίως το αφήγημα που προωθεί από την πρώτη στιγμή. Η απάντηση από την άλλη είναι πως η καταδίκη είναι η απόδειξη ότι το σύστημα Δικαιοσύνης των ΗΠΑ λειτουργεί. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου – ούτε καν πρώην πρόεδροι, που διεκδικούν με αξιώσεις την επιστροφή τους στον Λευκό Οίκο.

Το ερώτημα τώρα είναι, θα επηρεάσει τις πιθανότητες επανεκλογής του; Και πώς; Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ή δεν θα έχει καμία επίδραση στον δρόμο για τις εκλογές ή θα λειτουργήσει για τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων… θετικά, συσπειρώνοντας ακόμη περισσότερο την εκλογική βάση του κόμματος. Γιατί; Μα γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, που ανά καιρούς έχουν έρθει στο φως.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί μεταξύ των υπερμάχων του Ντόναλντ Τραμπ είναι η ακόλουθη ανάρτηση, την οποία μοιράστηκε και ο Έλον Μασκ.

«Η πρώτη καταδίκη για κακούργημα ενός πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν ήταν για τους πολέμους στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν, για παράνομα πραξικοπήματα της CIA, για επιθέσεις με drone ή για την παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών. Ήταν επειδή ο Τραμπ χαρακτήρισε εσφαλμένα μια πληρωμή 130.000 δολαρίων για το NDA μίας πορνόσταρ. Αυτό λέει πολλά», έγραψε ο λογαριασμός Geiger Capital.

The first felony conviction of a former US President wasn’t for the Iraq or Afghanistan wars, illegal CIA coups, drone striking weddings, or spying on Americans…

It was because Trump misclassified a $130,000 payment for a porn star’s NDA.

Tells you everything you need to know.

— Geiger Capital (@Geiger_Capital) May 31, 2024