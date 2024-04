Γλώσσα θνήσκουσα

«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική… Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου…» έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης στο «Άξιον Εστί». Ευτυχώς που δεν ζει για να θαυμάσει τον εκβαρβαρισμό της.

​Βεβαίως, κάθε ζωντανή γλώσσα αναπλάθεται, ενσωματώνει σταδιακά νέους όρους και η καθομιλουμένη ανανεώνεται συνεχώς έτσι, που γυρίζοντας δυό τρεις δεκαετίες πίσω θα βρει κάποιος πολλές αλλαγές στη χρήση της. Η διαρκής ανανέωση μιας ζωντανής γλώσσας σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει τη φτωχοποίηση της και την αντικατάσταση ελληνικών λέξεων με… αγγλισμούς.

​Αν σκεφτούμε τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία εκφράζει -όσο καμιά άλλη- κάθε έννοια που προσλαμβάνει ο ανθρώπινος νους και τη σημασία της γλώσσας σε σχέση με τις νοητικές διεργασίες, θα κατανοήσουμε ότι η γλώσσα δεν είναι απλώς ένας εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων, αλλά αποτελεί μια βασική λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου με άπειρες προεκτάσεις. Όταν η εισβολή ξένων λέξεων προέρχεται από μία γλώσσα φτωχότερη, απλοϊκότερη της δικής μας, η ερμηνεία του φαινομένου ανάγεται πλέον στη σφαίρα των ψυχιάτρων ή για τους πλέον κακόπιστους στη σφαίρα διεθνολόγων…

​Η έκταση του εκβαρβαρισμού της γλώσσας μας είναι τραγική και αναρωτιέμαι αν είναι τυχαία. Αν θέλεις να υποτάξεις ένα έθνος, χτυπάς πρωτίστως τον πολιτισμό του. Κάνεις τον λαό του να ξεχάσει τις παραδόσεις, τα βιώματα, την ιστορία και κυρίως τη γλώσσα. Και ο πολιτισμός, η γλώσσα κάθε χώρας είναι το βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. Ίσως αυτά να είναι κούφια λόγια, αν αποδεχτούμε ότι οδεύουμε (ή φτάσαμε ήδη;) σε έναν κόσμο ομοιογενή, δίχως εθνικά χαρακτηριστικά, συμφέροντα, αιτούμενα. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε;

​Οι θύτες της γλώσσας πολλοί. Δείτε τις πινακίδες των ελληνικών καταστημάτων και μπορείτε να φανταστείτε άνετα ότι βρίσκεστε στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Δείτε τις ονομασίες των ελληνικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των ελληνικών εφημερίδων, των ελληνικών ενημερωτικών ιστοσελίδων, των εκπομπών που κάνουν Έλληνες δημοσιογράφοι και παρουσιαστές. Δείτε τις λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας. Και πρωτίστως, καμαρώστε την ελληνική μας κυβέρνηση.

​Μπήκα στην ιστοσελίδα της ελληνικής κυβέρνησης https://vouchers.gov.gr, και στους τίτλους διαβάζω: «Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα vouchers. Επιλέξτε παρακάτω το voucher για το οποίο ενδιαφέρεστε». Η ελληνική κυβέρνηση καθιέρωσε αντί των δελτίων αγοράς, δελτίων βενζίνης κλπ τις ελληνικότατες λέξεις Fuel pass, market pass, voucher pass, youth pass, dentist pass, live stoiximan κ.ο.κ. Ο πολίτης που δεν ξέρει λέξη αγγλικά, σε ποιον θα προστρέξει για να κατανοήσει αυτό που του λέει η ελληνική του κυβέρνηση;

​Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί Παιδείας, Πολιτισμού, αρχηγοί κομμάτων, πολιτικοί, ακούτε ή να τα γράψω αγγλικά για να συνεννοηθούμε;

​Κάναμε τη συζήτηση debate (πολιτικών αρχηγών), τον τρόπο ζωής lifestyle, τα κοινωνικά δίκτυα social media, την κακοποίηση booling, τις εκπομπές διαλόγου talk show, την περιποίηση grooming, τη δεξαμενή σκέψης think tank (κύριε Κασσελάκη ακούτε;), τις εκπομπές reality shows και πολλά άλλα.

​Παραθέτω εκπομπές της ελληνικής (ναι, ελληνικής) τηλεόρασης: Big Brother, Just the 2 of us, The bacelor, Master chef, First Dates, Shoppinmg Star, Dancing with the Stars, Fame story, Your face sounds familiar, Thje voice of Greece, Survivor, The X-Factor, Dragon’s Den, Fame story, My style rocks, Greece’s next top model, EQ. Χρειάζονται σχόλια;

​Η λύπη και ο οικτιρμός μπροστά σε τέτοια φαινόμενα εκφυλισμού, δεν φτάνουν. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν Ακαδημίες, πανεπιστήμια, φορείς επιστημόνων, λογοτεχνών, ποιητών, δημοσιογράφων κ.α. Θα αφυπνιστούν ώστε να προστατέψουν τη γλώσσα μας, αυτό το πολύτιμο εργαλείο του νου πριν έρθουν τα χειρότερα ή η δύναμη της αδράνειας δεν πολεμιέται όπως η ανοησία;