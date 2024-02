Ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο

«Μου φαίνεται πολύ στημένη, δεν την μπορώ», επιμένει μια φίλη, σε συζήτηση για το πρόσωπο των ημερών, μηνών, τελευταίου έτους, Taylor Swift.

Τι συμβαίνει όμως με την 34χρονη σούπερ σταρ, δισεκατομμυριούχο, «νικήτρια του SuperBowl», όπως είπαν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαριτολογώντας, καθώς ο σύντροφός της, Travis Kelce, και η ομάδα του πήραν το πρωτάθλημα.

Ποιος αλήθεια, στην Ευρώπη τουλάχιστον ξέρει τους κανονισμούς του American football; Πάντως πολλοί φαν της, κάθισαν και είδαν τον αγώνα.

Αυτό που γίνεται με την Taylor Swift είναι πρωτοφανές. Από όταν ξεκίνησε, πέρυσι, το Eras Tour, εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, άμα τη εμφανίσει τους. Απανωτά sold outs (που λέμε και στα χωριά μας), αδιανόητη υστερία, κόσμος κατασκηνώνει έξω από στάδια, οι θαυμαστές της κλαίνε, ουρλιάζουν, παρακολουθούν το κάθε της βήμα, εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αυστραλία άλλαξαν (!) τις ημερομηνίες των εξετάσεων ώστε τα παιδιά να παρευρεθούν στις συναυλίες της. Από τα χείλη της κρέμονταν οι φαν στον θρίαμβό της στα Grammy’s, όπου ανακοίνωσε νέο άλμπουμ (αλλά παρέλειψε -ίσως πάνω στον πανικό; – να χαιρετίσει τη Σελίν Ντιόν, προκαλώντας αντιδράσεις).

Μέχρι και έναν… μικρό σεισμό προκάλεσαν οι συναυλίες της στο Σιάτλ τον περασμένο Ιούλιο. Η δε Federal Reserve δήλωσε πως οι συναυλίες της τόνωσαν την αμερικανική οικονομία, καθώς οι καταναλωτές ξόδεψαν πολύ, επηρεάζοντας και τον πληθωρισμό.

Το Time την ανακηρύσσει πρόσωπο της χρονιάς, και προχθές, το Victoria & Albert Museum ψάχνει… ειδικό στη Swift για να γίνει «επίσημος σύμβουλος» του Μουσείου για την στάρ.

Και ύστερα ήρθαν οι αμερικανικές εκλογές. Η ομάδα Μπάιντεν θέλει να της ζητήσει να προωθήσει την προεκλογική καμπάνια του τωρινού προέδρου, βλέποντας την επιρροή της στους νέους. Άλλωστε και κατά το παρελθόν είχε παρακινήσει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Από την άλλη, η πλευρά Τραμπ, για την ώρα τη δαιμονοποιεί, άλλο που σε παλιότερο βίντεο της Μελάνια Τραμπ ο πρώην πρόεδρος τραγουδούσε ένα τραγούδι της Swift.

Και πλέον και ο Έλληνας Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, είπε πως η Τέιλορ Σούιφτ, θα μπορούσε να καλέσει τους νέους να ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές. Άλλωστε η περιοδεία της στην Ευρώπη, ξεκινά από το Παρίσι τον Μάιο.

Οι πολιτικοί βλέπουν πως οι σταρ της μουσικής μπορούν να επηρεάσουν τους νέους. Δεν είναι τυχαίο πως η Ρομπέρτα Μέτσολα κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα είπε σε συζήτηση με τους νέους στο Ωδείο Αθηνών: «ξέρω ότι έχει συναυλία εκείνη την ημέρα (εννοώντας τους Coldplay), αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε».

Are you ready for it?

Διαβάστε ακόμη