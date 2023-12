Στα χνάρια του Σόιμπλε

Το αρχικό, δημοσιονομικά ευέλικτο, σχέδιο της Κομισιόν αποδείχθηκε too good to be true. Υπέκυψε με συνοπτικές διαδικασίες στο γερμανικό imperium και στην απροθυμία της Γαλλίας να βγει μπροστά ως σημαιοφόρος των δικαίων του Νότου.