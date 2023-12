Όταν η βία (δεν) συμφέρει

«Bad for business? The Effect of Hooliganism on English Professional Soccer Clubs», είναι ο τίτλος προ δεκαετίας μελέτης στην Αγγλία.

Οι άνθρωποι και μπάλα ξέρουν και πώς λειτουργεί ως «κανάλι στο οποίο διοχετεύονται προϋπάρχουσες εντάσεις και ριζωμένοι διχασμοί της κοινωνίας».

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για οικονομία, σκέφτηκαν οι R Todd Jewell, Rob Simmons και Stefan Szymanski, οι οποίοι ανέλυσαν, για πρώτη φορά, πώς επιδρά ο χουλιγκανισμός στα ταμεία μιας ομάδας.

Και τι βρήκαν; Τη δεκαετία 1984-1994 η τοξική, οπαδική βία έφερνε περισσότερα έσοδα στα σωματεία που τη διευκόλυναν. Άκου, πράγματα.

Ήταν, δηλαδή, καλοδεχούμενη; Ήταν επικερδής. Σκληρή έδρα, περισσότεροι βαθμοί, ισχυρότερη πίεση, μεγαλύτερα κέρδη. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου και μέτρων του πόνου, οι ομάδες με αγρίους άρχισαν να χάνουν έσοδα. Από το 1999 μέχρι το 2009 ο κόσμος γύριζε την πλάτη και η βία γινόταν ασύμφορη.

Θα γίνει κι εδώ, επειδή θα αδειάσουν οι εξέδρες στους αγώνες της Σούπερ Λίγκας για δύο μήνες;

Μα, τα επεισόδια και οι θάνατοι των τελευταίων μηνών έχουν σημειωθεί εκτός ποδοσφαιρικών γηπέδων. «Πράγματι… Υπάρχει όμως η βία που ξεκινά μέσα από τα γήπεδα και επεκτείνεται σε άλλα αθλήματα… Δεν νομίζω ότι είναι θέμα του βόλεϊ ό,τι συνέβη (την περασμένη εβδομάδα). Πολλές φορές οι οπαδοί που πάνε εκεί δεν έχουν καμία επαφή με το σπορ, δεν ξέρουν καν τι είναι το φιλέ. Μεταφέρθηκε ένας “στρατός” και έκανε ό,τι έκανε… Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι δεν θα ήταν σωστό να είχαμε την ίδια απόφαση στα άλλα αθλήματα…».

Λογικής αγώνας άγονος. Αφού μεταφέρεται, όπως παραδέχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο «στρατός», τι τον εμποδίζει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου να μετακινηθεί και μάλιστα ξεκούραστος, ακόμη και σε μήλα ή κουτσό;

Εκτός αν υπάρχει σοβαρότερος σχεδιασμός, που προς το παρόν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.