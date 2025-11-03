Royal Caribbean: 1 εκατ. δολ. σε πληγέντες από τον «Μελίσα»

Η Royal Caribbean Group ανακοίνωσε δωρεά άνω του 1 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη των περιοχών της Καραϊβικής που επλήγησαν από τον τυφώνα «Μελίσα», όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Jason Liberty.

Η ενίσχυση θα κατευθυνθεί μέσω της οργάνωσης Global Empowerment Mission (GEM) για την αποκατάσταση πληγεισών κοινοτήτων, ενώ παράλληλα η εταιρεία θα στηρίξει οικονομικά τα μέλη του πληρώματός της που επηρεάστηκαν, μέσα από ειδικό ταμείο υποστήριξης εργαζομένων (Employee Hardship Fund).

Σύμφωνα με τον κ. Liberty, πλοία του ομίλου μεταφέρουν ήδη βασικά είδη βοήθειας απευθείας στην Τζαμάικα.

«Κάθε δολάριο που δωρίζεται πηγαίνει απευθείας στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση», τόνισε, καλώντας όσους επιθυμούν να συμβάλουν να επισκεφθούν το give.gem. org/RCGgivesback.