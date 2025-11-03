Κυπριακή ναυτιλία: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 

Ισχυρή δυναμική καταγράφει η κυπριακή ναυτιλία, σύμφωνα με την παρουσίαση του προϋπολογισμού 2026 και των αποτελεσμάτων δράσεων για το 2025 από το υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου.

Όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, το κυπριακό νηολόγιο έχει αυξηθεί σε ολική χωρητικότητα κατά 20% από τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ τα έσοδα του υφυπουργείου είναι αυξημένα κατά 4% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2025.

Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 128 νέα πλοία, συνολικής χωρητικότητας άνω του 1,8 εκατ. τόνων, ενώ καταγράφεται επίσης άνοδος 4,5% στον αριθμό των εταιρειών ενταγμένων στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο και η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα είναι στις προτεραιότητες