Επίσκεψη δοκίμων στο M/V Seaven Spirit 

Τη ναυτική εκπαίδευση και την προετοιμασία των νέων Ελλήνων αξιωματικών στηρίζει η Seaven Tanker & Dry Management Inc., συμφερόντων των αδελφών Νικόλα και Στράτου Τσαλαμανιού.

Πρωτοετείς δόκιμοι της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανιώνας (Τμήμα Μηχανικών) επισκέφθηκαν το πλοίο M/V Seaven Spirit στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί στους νέους σπουδαστές η δυνατότητα να βρεθούν σε πλοίο πριν από το πρώτο τους εκπαιδευτικό ταξίδι, ώστε να αποκτήσουν πρακτική εικόνα για το περιβάλλον, τα μηχανήματα και την καθημερινότητα του μηχανικού στο πλοίο.

Η εταιρεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τη διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΕΝ Μηχανιώνας, καθώς και προς το πλήρωμα του πλοίου, τον αρχιμηχανικό Γιώργο Βακάλη και τον συντονιστή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Seaven, Χαράλαμπο Κουνέλη.