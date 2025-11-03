Στη δεξίωση της νέας πρέσβη των ΗΠΑ ο υπουργός Ναυτιλίας

Στην πρώτη επίσημη δεξίωση που παρέθεσε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, παρευρέθη ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε εν όψει της επικείμενης επίδοσης διαπιστευτηρίων της κ. Γκιλφόιλ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή στη θητεία της, που συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα μιας εξαιρετικής επιτυχίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας. Σημειώνεται ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο κ. Κικίλιας είχε υπογραμμίσει τη στρατηγική στόχευση της Ελλάδας να αξιοποιήσει τη διεθνή ισχύ της ελληνόκτητης ναυτιλίας σε συνδυασμό με την ενέργεια, επιδιώκοντας συμφωνίες για αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια, ναυπηγεία και ενεργειακές υποδομές στη χώρα.