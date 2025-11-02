Παγκόσμιος ναυπηγικός ηγέτης η Κίνα

Απόλυτη κυριαρχία των κινεζικών ναυπηγείων στον παγκόσμιο χάρτη δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που αναλύει η BRS Group.

Τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της ανάλυσης, είναι ότι εξασφάλισε το 70% των νέων παραγγελιών την περσινή χρονιά σε όρους CGT, ενώ σε ετήσια βάση αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα ναυπήγησης κατά 200 πλοία. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, από τις 10 κορυφαίες ναυπηγικές μονάδες στον κόσμο (ο υπολογισμός δεν γίνεται σε επίπεδο ομίλου) οι επτά είναι κινεζικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της BRS, η συνολική ναυπηγική δυναμικότητα της Κίνας θα αυξηθεί κατά 12%, φθάνοντας τα 47,8 εκατομμύρια dwt το 2024. Ο λόγος των ανεκτέλεστων παραγγελιών προς την ετήσια παραγωγική ικανότητα έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5,5, έναντι 3,2 το 2022 και 3,8 το 2023. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι «τα περισσότερα κινεζικά ναυπηγεία είναι πλήρως κλεισμένα για τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια, χωρίς διαθέσιμες θέσεις παρά μόνο μετά το τέλος του 2028».

Το 2024, η Κίνα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις νέες παραγγελίες bulk carriers, δεξαμενόπλοιων και containerships, με μοναδική εξαίρεση τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι οι αναλυτές αμφισβητούν πλέον την κυριαρχία της Νότιας Κορέας και στην αγορά των LNG carriers.

Το 87,4% των πλοίων που ναυπηγήθηκαν στην Κίνα το 2024 προορίζονταν για εξαγωγή, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 91,5% των νέων παραγγελιών και στο 93,1% του ανεκτέλεστου βιβλίου. Η αξία των εξαγόμενων κινεζικών πλοίων ανήλθε σε 43,38 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Στοιχεία της BRS

Τα στοιχεία της BRS δείχνουν ότι, το 2024, οι νέες παραγγελίες των πέντε μεγαλύτερων κινεζικών ναυπηγικών ομίλων ανήλθαν συνολικά σε 179,9 εκατ. dwt, ποσοστό 69% των εγχώριων παραγγελιών, ενώ το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά αυξήθηκε εντυπωσιακά, από 33% το 2023 σε 46,5% το 2024.

Πρώτος παραμένει ο όμιλος China State Shipbuilding Corporation (CSSC), ο οποίος κατέχει 34,2% των εγχώριων και 23% των παγκόσμιων παραγγελιών νέων ναυπηγήσεων (σε dwt). Το 2024, ο CSSC εξασφάλισε 48,2 εκατ. dwt νέων παραγγελιών, ποσότητα 3,2 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του νοτιοκορεατικού ομίλου HD Hyundai, του μεγαλύτερου ανταγωνιστή του.

Ακολουθούν τα New Times Shipbuilding και Yangzijiang Shipbuilding Group, με ανεκτέλεστα βιβλία 24,6 εκατ. dwt και 23,4 εκατ. dwt αντίστοιχα. Ως τα δύο μεγαλύτερα ιδιωτικά ναυπηγεία της Κίνας, κατέχουν 8,3% και 5,7% της παγκόσμιας αγοράς νέων ναυπηγήσεων, καταλαμβάνοντας την 3η και 4η θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική χωρητικότητα.

Η COSCO Shipping Heavy Industries βρίσκεται στην 4η θέση στην Κίνα, με 8,8% του εγχώριου και 5,9% του παγκόσμιου ανεκτέλεστου βιβλίου παραγγελιών, καθιστώντας τη την 5η μεγαλύτερη ναυπηγική δύναμη διεθνώς.

Η Hengli Heavy Industries, νεοσύστατο ναυπηγείο που προέκυψε από την εξαγορά του STX (Dalian) Shipbuilding από τον όμιλο Hengli, έχει πλέον εξελιχθεί στο πέμπτο μεγαλύτερο ναυπηγείο της Κίνας. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια εξασφάλισε παραγγελίες 19,9 εκατ. dwt, κατακτώντας την 6η θέση παγκοσμίως.

Παραγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons, το 2024 οι ναυπηγοί παγκοσμίως έλαβαν 2.412 νέες παραγγελίες, συνολικής χωρητικότητας 65,81 εκατ. compensated gross tonnage (CGT) – αύξηση 34% σε σχέση με το 2023 και το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 (94 εκατ. CGT).

Τα κινεζικά ναυπηγεία εξασφάλισαν 1.711 παραγγελίες, συνολικής χωρητικότητας 46,45 εκατ. CGT, καταλαμβάνοντας 70% της παγκόσμιας αγοράς.

Οι νοτιοκορεατικές ναυπηγικές μονάδες έλαβαν 250 παραγγελίες (10,98 εκατ. CGT) – 17% του συνόλου. Οι λοιπές χώρες (όπως η Ιαπωνία) συγκέντρωσαν 451 παραγγελίες, συνολικά 8,38 εκατ. CGT ή 13% της αγοράς.

Με βάση τα στοιχεία CGT, μεταξύ των δέκα κορυφαίων μεμονωμένων ναυπηγείων (εκτός ομίλων) στον κόσμο το 2024, επτά βρίσκονται στην Κίνα και τρία στη Νότια Κορέα:

New Times Shipbuilding – 106 πλοία, 4,63 εκατ. CGT

Hudong-Zhonghua – 51 πλοία, 4,17 εκατ. CGT

New Yangzi Shipbuilding (θυγατρική της Yangzijiang Shipbuilding Group) – 84 πλοία, 3,43 εκατ. CGT

Hengli Heavy Industries – 56 πλοία, 2,68 εκατ. CGT

Samsung Heavy Industries – 37 πλοία, 2,50 εκατ. CGT

Hanwha Ocean – 37 πλοία, 2,46 εκατ. CGT

HD Hyundai Samho – 43 πλοία, 2,21 εκατ. CGT

Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) – 46 πλοία, 1,80 εκατ. CGT

Waigaoqiao Shipbuilding – 35 πλοία, 1,61 εκατ. CGT

Jiangnan Shipyard – 37 πλοία, 1,55 εκατ. CGT