IUMI: Το πρώτο Masterclass στην ασφάλιση πλοίων στο Λονδίνο

Τη πρώτη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην Ασφάλιση πλοίων (Hull insurance), εγκαινίασε επίσημα η Διεθνής Ενωση Ναυτικής Ασφάλισης (IUMI) σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξειδικευμένη εκπαίδευση του ναυτασφαλιστικού κλάδου.

Η τετραήμερη εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 18 επαγγελματιών από 10 χώρες, συνδυάζοντας εντατική κατάρτιση, μελέτη πραγματικών περιστατικών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Κομβικό ρόλο στην πρωτοβουλία διαδραμάτισε ο Ηλίας Τσακίρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Σκαφών της IUMI, ο οποίος όχι μόνο συνέβαλε στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών αλλά και διδάσκει στο Masterclass. Η συμμετοχή του, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αντανακλά τις σύγχρονες προκλήσεις και τις εξελισσόμενες ανάγκες της ασφάλισης σκαφών, ενισχύοντας παράλληλα τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες των στελεχών που συμμετέχουν.