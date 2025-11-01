Πώληση πλοίου από την DryDel 

Η DryDel Shipping, ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Κώστα Δελαπόρτα και ειδικευμένη στα bulk carriers, προχωρά στην πώληση του Ultramax «Dionisis» (63.500 dwt, ναυπήγησης 2019 – Imabari, Ιαπωνία), της τρίτης πώλησης μέσα σε τέσσερις μήνες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ένταξη μιας σειράς νεότευκτων πλοίων στο στόλο της.

Η DryDel διαχειρίζεται στόλο άνω των 60 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα ναυπήγησης 10 νέων πλοίων στα κορυφαία ιαπωνικά ναυπηγεία Imabari Shipbuilding Co.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα νέα πλοία θα ενσωματώνουν σύγχρονες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, όπως σχεδιασμό κύτους με χαμηλή κατανάλωση, κινητήρα συμβατό με Tier III/Phase 3 και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Saving Devices – ESDs), συμπεριλαμβανομένων του υβριδικού πτερυγίου και του αγωγού υποβοήθησης καιρού (WAD).