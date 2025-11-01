Το ICS χαιρετίζει την αναστολή των λιμενικών τελών

Τη συμφωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για την αναστολή των πρόσφατα επιβληθέντων λιμενικών τελών (Section 301 port fees) για διάστημα ενός έτους, χαιρετίζει με ανακοίνωσή του το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο – ICS (φωτ. ο πρόεδρος Emanuele Grimaldi).

Το ICS, που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις τόσο με το USTR όσο και με την κινεζική κυβέρνηση από την έναρξη της έρευνας, χαρακτήρισε την εξέλιξη «θετική και ευπρόσδεκτη». Αν και στηρίζει τον στόχο ενίσχυσης της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, το ICS τονίζει ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2025 από τις δύο χώρες έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στο διεθνές εμπόριο, ενώ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου, μέσα από συνεργασία και διάλογο μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών φορέων.